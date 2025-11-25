"Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha", afirmó la joven que denunció a Diego García

"Hoy tuve justicia. Estoy cansada y todavía no caigo en la importancia de todo esto, porque dentro mío sigo trabajando para poder salir adelante", publicó.

Bulacio agradeció el apoyo de sus amigos y su familia. "Fueron un gran sostén durante todo este tiempo", afirmó. "Gracias por no dejarme sola", agregó.

"Sufrí mucho, como también luché", reconoció. "Hoy mi historia de terror, se vuelve un mensaje. Quien hace el mal, tarde o temprano siempre paga. No más impunidad. Basta de abusos, basta de violencia", acotó.

"Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha. Sigo firme y fiel a mis principios, que parten todos desde el amor", aseguró. "Hoy puedo decir, que una parte de todo esto, ya terminó. Y que mi verdad nunca perdió poder", concluyó.