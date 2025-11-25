RECIBÍ EL NEWSLETTER
MENSAJE EN REDES TRAS CONDENA

"Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha", afirmó la joven que denunció a Diego García

Clara Bulacio publicó un mensaje tras la condena del jugador de Peñarol. "Hoy mi historia de terror, se vuelve un mensaje. Quien hace el mal, tarde o temprano siempre paga. No más impunidad. Basta de abusos, basta de violencia".

clara-bulacio

"Hoy tuve justicia. Estoy cansada y todavía no caigo en la importancia de todo esto, porque dentro mío sigo trabajando para poder salir adelante", publicó.

Bulacio agradeció el apoyo de sus amigos y su familia. "Fueron un gran sostén durante todo este tiempo", afirmó. "Gracias por no dejarme sola", agregó.

penarol anuncio la rescision inmediata del contrato de diego garcia con el club tras su condena por abuso sexual
Peñarol anunció la rescisión inmediata del contrato de Diego García con el club tras su condena por abuso sexual

"Sufrí mucho, como también luché", reconoció. "Hoy mi historia de terror, se vuelve un mensaje. Quien hace el mal, tarde o temprano siempre paga. No más impunidad. Basta de abusos, basta de violencia", acotó.

"Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha. Sigo firme y fiel a mis principios, que parten todos desde el amor", aseguró. "Hoy puedo decir, que una parte de todo esto, ya terminó. Y que mi verdad nunca perdió poder", concluyó.

post-clara-bulacio
