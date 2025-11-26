Un recluso de 27 años murió este miércoles tras ser apuñalado en el abdomen en la cárcel de Santiago Vázquez, ex- Comcar. Kevin Chocho fue trasladado en un móvil policial desde la Unidad Nº4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) hasta la emergencia del Hospital de Clínicas.
Un recluso de 27 años murió en el Hospital de Clínicas tras ser apuñalado en la cárcel de Santiago Vázquez
Kevin Chocho fue trasladado en un móvil policial desde la Unidad Nº4 del Instituto Nacional de Rehabilitación hasta la emergencia hospitalaria.
El recluso ingresó al centro de salud acompañado por dos custodias policiales. El diagnóstico del médico de emergencia fue herida de arma blanca a la altura del abdomen y sobre las 15:30 horas se constató el fallecimiento del hombre.
Dos niños entraron con un cuchillo a una escuela en Salto y amenazaron a compañeros de clase
