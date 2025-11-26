RECIBÍ EL NEWSLETTER
Pronóstico

Inumet advierte por aumento de temperaturas en el norte del país en las próximas horas

El organismo prevé temperaturas más altas que lo habitual este jueves y viernes en el norte de Uruguay. Mirá el detalle.

Foto: Subrayado. Termas en Uruguay.

Foto: Subrayado. Termas en Uruguay.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que este miércoles comienza a percibirse un aumento de temperaturas en el norte del país, que se extenderán, al menos, jueves y viernes.

“Se esperan los valores más altos entre el jueves y el viernes, con máximas de 34 °C a 35 °C”, expresó en un informe especial.

Y explicó que “estas temperaturas pueden percibirse como muy elevadas, ya que en los últimos días los registros estuvieron por debajo de lo habitual para esta época del año”.

Verano adelantado. Foto: archivo AFP.
Seguí leyendo

Verano: sube la temperatura y habrá elevadas sensaciones térmicas, dice Nubel Cisneros
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1993731190486937667&partner=&hide_thread=false

No obstante, el organismo aclaró que si bien serán jornadas calurosas, no se cumplen los criterios necesarios para definir una ola de calor (en ese caso las temperaturas elevadas se deben mantener durante tres días).

Ante las altas temperaturas.

Para estos días de mucho calor es importante evitar exponerse al sol entre las 11 y las 17 horas, que es cuando la radiación es más fuerte. Siempre que se pueda conviene mantenerse en lugares frescos y a la sombra, y reducir la actividad al aire libre en las horas de mayor temperatura.

También es clave tomar agua de forma frecuente, aunque no se tenga sed, y usar ropa liviana, de colores claros y de materiales frescos como el algodón. El uso de protector solar es fundamental: debe aplicarse antes de salir y renovarse cada dos horas.

Se recomienda no hacer actividad física intensa en los momentos de más calor. Además, hay que prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, que son más vulnerables. Y, por último, nunca se deben dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados.

Temas de la nota

Lo más visto

Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha, afirmó la joven que denunció a Diego García
MENSAJE EN REDES TRAS CONDENA

"Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha", afirmó la joven que denunció a Diego García
TRIPLE HOMICIDIO EN CANELONES

"Nos encontramos con una escena dantesca, tres personas fallecidas, dos de ellas desmembradas", dijo jefe de Policía de Canelones
CANELONES

Triple homicidio en 18 de Mayo: un joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano
SU HERMANO HABÍA SALIDO DE LA CÁRCEL

Crimen del policía: una línea de investigación apunta a su entorno, un hijo de un hermano es nieto de Betito Suárez
prisión 6 años y 8 meses

El futbolista de Peñarol Diego García fue condenado por abuso sexual en Argentina

Te puede interesar

Un recluso de 27 años murió en el Hospital de Clínicas tras ser apuñalado en la cárcel de Santiago Vázquez
TRASLADADO DEL EX-COMCAR

Un recluso de 27 años murió en el Hospital de Clínicas tras ser apuñalado en la cárcel de Santiago Vázquez
Foto: Subrayado. Termas en Uruguay.
Pronóstico

Inumet advierte por aumento de temperaturas en el norte del país en las próximas horas
Así se prepara la parroquia de la Candelaria para la megaboda que tendrá a Carlos Vives con caché millonario video
TRES DÍAS DE FIESTA

Así se prepara la parroquia de la Candelaria para la megaboda que tendrá a Carlos Vives con caché millonario

Dejá tu comentario