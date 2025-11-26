Inumet advierte por aumento de temperaturas en el norte del país en las próximas horas

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) informó que este miércoles comienza a percibirse un aumento de temperaturas en el norte del país, que se extenderán, al menos, jueves y viernes.

“Se esperan los valores más altos entre el jueves y el viernes, con máximas de 34 °C a 35 °C”, expresó en un informe especial.

Y explicó que “estas temperaturas pueden percibirse como muy elevadas, ya que en los últimos días los registros estuvieron por debajo de lo habitual para esta época del año”.

#InformaciónEspecial por aumento de temperaturas, principalmente en el norte del país. pic.twitter.com/P4k8DqBsj9 — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) November 26, 2025

No obstante, el organismo aclaró que si bien serán jornadas calurosas, no se cumplen los criterios necesarios para definir una ola de calor (en ese caso las temperaturas elevadas se deben mantener durante tres días).

Ante las altas temperaturas.

Para estos días de mucho calor es importante evitar exponerse al sol entre las 11 y las 17 horas, que es cuando la radiación es más fuerte. Siempre que se pueda conviene mantenerse en lugares frescos y a la sombra, y reducir la actividad al aire libre en las horas de mayor temperatura.

También es clave tomar agua de forma frecuente, aunque no se tenga sed, y usar ropa liviana, de colores claros y de materiales frescos como el algodón. El uso de protector solar es fundamental: debe aplicarse antes de salir y renovarse cada dos horas.

Se recomienda no hacer actividad física intensa en los momentos de más calor. Además, hay que prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, que son más vulnerables. Y, por último, nunca se deben dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados.