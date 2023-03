Asesor en seguridad de Interior asegura que quieren "sentar bases" para reforma del sistema penitenciario

Sanjurjo señaló que también “había varias que no incluían al Ministerio del Interior. Eran propuestas de educación pública o de alguna otra área que el Ministerio no podía liderar y no podía participar siquiera”, añadió para aclarar que de 38 pasaron a 24 propuestas. Ocho del Frente Amplio fueron incluidas.

A partir de estas, se hizo un análisis y la estrategia del documento preliminar incluye 15 medidas. El paso siguiente es volver a discutir entre partidos políticos, que se hará en un taller el 27 de marzo, y luego de tener un consenso, se abrirá el diálogo a académicos y otros actores de la sociedad civil.

Para la próxima legislatura proponen la creación del Ministerio de Justicia a través de un consenso interpartidario. "Queremos sentar las bases de una estrategia de reforma para el sistema penitenciario que también marque las pautas para este gobierno y para el siguiente", apuntó. El asesor del Ministerio en temas de seguridad y criminología, aseguró que quieren implementarlas lo antes posible, salvo el Ministerio de Justicia.

Consultado sobre si Uruguay cuenta con los técnicos para llevar adelante estas medidas, indicó que esto implica un trabajo de capacitación a los funcionarios. "Sin dudas, hay carencias todavía en materia de recursos humanos", comentó.