Interior presentó documento preliminar con 15 medidas "de seguridad integral y preventiva"

Los partidos hicieron llegar en un principio 79 propuestas, “muy heterogéneas”, dijo Sanjurjo. De estas, quedaron 38, por repetición o porque se podían combinar. También “había varias que no incluían al Ministerio del Interior. Eran propuestas de educación pública o de alguna otra área que el Ministerio no podía liderar y no podía participar siquiera”, añadió para aclarar que de 38 pasaron a 24 propuestas. Ocho del Frente Amplio fueron incluidas.

A partir de estas, se hizo un análisis y la estrategia del documento preliminar incluye 15 medidas. El paso siguiente es volver a discutir entre partidos políticos, que se hará en un taller el 27 de marzo, y luego de tener un consenso, se abrirá el diálogo a académicos y otros actores de la sociedad civil.

Las propuestas están planteadas para implementar a largo plazo, y no específicamente para este periodo de gobierno, indicó el ministro. De este modo, se requiere la participación de todos los partidos políticos para “asegurar continuidad”, resaltó. De todos modos, esperan comenzar a implementar algunas en el segundo semestre de 2023.

Heber indicó que el texto se enfoca en las causas del delito, y no “sobre la seguridad y la situación de la seguridad”. “Esto es un trabajo a largo plazo y largo aliento, de trabajar con todo el Estado, para ver las causas del delito y cómo atacar las causas del delito y para nada tiene que ver con la acción que el Ministerio del Interior en el día de hoy está haciendo con la prevención del delito y con la represión del delito, donde tenemos muy claro qué tenemos que hacer y lo venimos haciendo”, añadió.

LAS MEDIDAS

Las 15 medidas se reparten en cuatro grandes grupos: sistemas de información, prevención social y comunitaria, prevención policial y prevención terciaria (esta es la que incluye a quienes ya cometieron delitos).

Entre las propuestas, está un sistema de información, con encuestas nacionales anuales de victimización, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde le consultan a las personas si han sufrido delitos, para contabilizar más allá de las denuncias formales.

“Puede parecer algo menor, pero no lo es, puede parecer bastante radical, en este sentido”, dijo Sanjurjo y sostuvo que se hace en países desarrollados.

Además, el Ministerio del Interior haría un acuerdo de asistencia técnica con el INE para asegurar “transparencia” en las estadísticas criminales.

También se busca implementar una política de datos abiertos, disponibles en la web.

Dentro de la Prevención social y comunitaria, se busca instaurar medidas que permitan "gradualmente pasar de una seguridad púramente policial a una en la que también participen otros ministerios y otros organismos del Estado".

Entre las medidas está la creación de un gabinete de seguridad integral, para trabajar de forma "más coordinada, más compaginada y más integral" y que permita generar "proyectos de seguridad local" con consejos barriales y un programa piloto de centros de atención integral. La finalidad es trabajar en "soluciones específicas para las problemáticas locales".

"Lo que queremos es que estos proyectos de seguridad integral se lleven a cabo sobre todo en barrios con poblaciones vulnerables, en los cuales hoy está trabajando ya el Estado en plan de mejoramiento de barrios", explicó Sanjurjo.

Otros puntos buscan dar respuesta a la violencia doméstica y violencia basada en género, así como la prevención de homicidios con líderes barriales.

La atención en salud mental para policías también figura en el plan. "Proponemos la creación de una unidad de salud mental, en el predio del Hospital Policial, el fortalecimiento del área de psicología ocupacional del Ministerio del Interior y también fortalecer los servicios de contención y orientación psicosocial", agregó Sanjurjo.

Además, se busca consolidar y nacionalizar una "Policía comunitaria orientada a problemas". "Todos los partidos políticos nos pidieron que pongamos el foco en esto", sostuvo.

Otra propuesta es capacitar a la Policía en el trabajo con poblaciones vulnerables, coordinando un seminario con el Ministerio de Desarrollo Social y la Junta Nacional de Drogas.

El Ministerio del Interior propone una medida de prevención del ciberdelito. "Tiene que ser tratado como un tema de Estado", subrayó.

El Partido Colorado plantea la creación de un Ministerio de Justicia, y está a estudio. “Nosotros no hemos dado aprobación a lo que son propuestas de los distintos partidos, porque todavía no lo hemos analizado, pero esto es a largo aliento. Incluso la propuesta plantea la posibilidad de la creación del Ministerio de Justicia para el otro período y no para este”, dijo Heber y aclaró que el presidente Luis Lacalle Pou informó que no hay condiciones para crear esa cartera en este período.

Por otra parte, en las medidas figura pensar en una reforma del sistema penitenciario, con la creación previa de una secretaría técnica y otra ejecutiva, que trabajen en esto.

Además, buscan reforzar la atención a penados con uso problemático de drogas, así como del sistema de penas alternativas.