RECIBÍ EL NEWSLETTER
barrio hipódromo

Arresto ciudadano en San José: vecinos inmovilizaron al sospechoso de haber matado a un hombre en su casa

Vecinos ubicaron al sospechoso cerca de la vivienda donde ocurrió el asesinato y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

Arresto ciudadano en San José.

arresto-ciudadano-san-jose-homicidio

Allegados a un hombre de 30 años asesinado este domingo en San José realizaron un arresto ciudadano del presunto autor del crimen y lo entregaron a la Policía.

El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en Cicerón Marín y Manuel Artigas, en el barrio Hipódromo. Tras el ataque, personas cercanas a la víctima encontraron al sospechoso en las inmediaciones y lo retuvieron hasta que llegaron los efectivos policiales, que concretaron su detención.

Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que el detenido quedó a disposición de Fiscalía y es señalado como el presunto responsable del homicidio.

intenso tiroteo contra una casa en manga: video es viral pero victimas no hicieron denuncia
Seguí leyendo

Intenso tiroteo contra una casa en Manga: video es viral pero víctimas no hicieron denuncia

Sobre las 14:00 de este domingo, una llamada al 911 alertó sobre un episodio violento en la vivienda. Al llegar al lugar, la Policía encontró muerto al hombre de 30 años, que presentaba múltiples impactos de bala.

En el fondo de la casa, que es propiedad del detenido, los investigadores hallaron el arma de fuego presuntamente utilizada en el crimen. Según indicaron fuentes del caso, la víctima tenía varios antecedentes penales.

Este fue uno de los cinco homicidios cometidos durante el fin de semana. Los restantes ocurrieron en Montevideo y Durazno.

Temas de la nota

Lo más visto

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
NOVENA EDICIÓN

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA

La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
Internacionales

La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
10 DE OCTUBRE

Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales

Las fotos de la semana 1-8 de enero 2019

Te puede interesar

Movilización de camioneros y productores en varias rutas nacionales. Foto: Policía Caminera.
Demoras en los accesos a Montevideo

Movilización de camioneros y productores en varias rutas nacionales "contra la suba de combustibles" y la guía de carga
Intenso tiroteo contra una casa en Manga: video es viral pero víctimas no hicieron denuncia video
Ataque a tiros

Intenso tiroteo contra una casa en Manga: video es viral pero víctimas no hicieron denuncia
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena de la rapiña en Nuevo Ellauri.
Montevideo

Rapiñaron a un policía uniformado en Nuevo Ellauri: lo balearon y le robaron el arma

Dejá tu comentario