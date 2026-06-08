Arresto ciudadano en San José: vecinos inmovilizaron al sospechoso de haber matado a un hombre en su casa

Allegados a un hombre de 30 años asesinado este domingo en San José realizaron un arresto ciudadano del presunto autor del crimen y lo entregaron a la Policía.

El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en Cicerón Marín y Manuel Artigas, en el barrio Hipódromo. Tras el ataque, personas cercanas a la víctima encontraron al sospechoso en las inmediaciones y lo retuvieron hasta que llegaron los efectivos policiales, que concretaron su detención.

Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que el detenido quedó a disposición de Fiscalía y es señalado como el presunto responsable del homicidio.

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Sobre las 14:00 de este domingo, una llamada al 911 alertó sobre un episodio violento en la vivienda. Al llegar al lugar, la Policía encontró muerto al hombre de 30 años, que presentaba múltiples impactos de bala.

En el fondo de la casa, que es propiedad del detenido, los investigadores hallaron el arma de fuego presuntamente utilizada en el crimen. Según indicaron fuentes del caso, la víctima tenía varios antecedentes penales.

Este fue uno de los cinco homicidios cometidos durante el fin de semana. Los restantes ocurrieron en Montevideo y Durazno.