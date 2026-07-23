Incautaron casi cinco kilos de éxtasis en polvo por unos 5 millones de pesos en una casa de Las Piedras

Personal de la seccional 21 de Las Piedras trabajaba para aclarar una rapiña ocurrida días atrás en un comercio de la ciudad y terminó con la incautación de casi cinco kilos de éxtasis; dos personas fueron detenidas.

Con una orden de allanamiento librada por el Juzgado de Las Piedras, los policías llegaron a una vivienda, donde escondidos adentro de un ropero encontraron cuatro ladrillos de una sustancia de color rosa con un peso de 4 kilos 731 gramos, que dio positivo a éxtasis tras el análisis de reactivo químico realizado.

El vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira, indicó que el polvo de éxtasis estaba pronto para ser prensado y convertido en las dosis de pastillas. En el mercado, serían unas 45.000 pastillas por un valor de casi 5 millones de pesos.

Un hombre de 22 años, poseedor de un antecedente penal de 2024, y una joven de 19 años están detenidos a disposición del fiscal de Las Piedras de 1º turno, Leonardo Dugros.

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