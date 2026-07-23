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HAY DOS DETENIDOS

Incautaron casi cinco kilos de éxtasis en polvo por unos 5 millones de pesos en una casa de Las Piedras

La Policía investigaba una rapiña a un comercio de la ciudad, cuando en un allanamiento encontró la droga oculta en un ropero. Hay dos personas detenidas.

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Personal de la seccional 21 de Las Piedras trabajaba para aclarar una rapiña ocurrida días atrás en un comercio de la ciudad y terminó con la incautación de casi cinco kilos de éxtasis; dos personas fueron detenidas.

Con una orden de allanamiento librada por el Juzgado de Las Piedras, los policías llegaron a una vivienda, donde escondidos adentro de un ropero encontraron cuatro ladrillos de una sustancia de color rosa con un peso de 4 kilos 731 gramos, que dio positivo a éxtasis tras el análisis de reactivo químico realizado.

El vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira, indicó que el polvo de éxtasis estaba pronto para ser prensado y convertido en las dosis de pastillas. En el mercado, serían unas 45.000 pastillas por un valor de casi 5 millones de pesos.

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Un hombre de 22 años, poseedor de un antecedente penal de 2024, y una joven de 19 años están detenidos a disposición del fiscal de Las Piedras de 1º turno, Leonardo Dugros.

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