Siniestros laborales mortales: se registraron 31 entre enero y el 6 de agosto, según Inspección General del Trabajo

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) informó que, entre enero y el 6 de agosto, se registraron 31 siniestros laborales mortales .

De ellos, 24 ya fueron investigados por la Inspección y el resto se encuentra en proceso de análisis.

Las principales causas de estos fallecimientos fueron por caída a distinto nivel (10), por golpes o caída de objetos (5), por accidentes de tránsito (2) y los restantes por aplastamientos, ahogamientos, contacto eléctrico y desplomes de materiales

El 100% de los fallecidos fueron hombres.

En lo que respecta a los sectores de actividad, el comunicado indica que 33 % corresponde a la industria de la construcción, 46 % a la industria y el comercio y el resto a actividades rurales, portuarias y otras.

"Sobre las caídas en altura en particular, la IGTSS subraya que la normativa vigente establece medidas claras de prevención en el trabajo en altura, tanto en la construcción (Decreto 125/014) como en industria y comercio (Decreto 7/018). A partir de los 2 metros de altura, es obligatorio el uso de elementos de protección personal certificados: cinturones de seguridad y cuerdas de vida correctamente ancladas a estructuras firmes", agrega.

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social señaló, además que la actuación en la construcción (enero-agosto 2025), arrojó los siguientes resultados: 1098 inspecciones, 493 actas con observaciones, 93 clausuras preventivas, 18 de ellas con cierre total de obra, 12.761 trabajadores abarcados (327 mujeres y 12.434 hombres).

"La IGTSS destaca la responsabilidad de los servicios de prevención, obligatorios en todas las empresas con más de 5 trabajadores, y exhorta al fortalecimiento de las comisiones bipartitas de seguridad y salud laboral. En este sentido, la IGTSS anunció que el próximo 11 de setiembre se realizará una capacitación sobre trabajo en altura, dictada por inspectores del área de Condiciones Ambientales de Trabajo de esta Unidad Ejecutora del MTSS", finaliza el comunicado.

Este miércoles en La Blanqueada, un arquitecto de 58 años cayó desde la terraza de un 6° piso de un edificio en construcción, y murió.

El edificio, ubicado en General Urquiza esquina Presidente Giró, está en su etapa final de construcción, y será inaugurado próximamente. El hombre había ido al lugar para hacer una serie de inspecciones. Cayó hacia un pozo de aire, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

El inspector general de Trabajo, Luis Puig, dijo que preocupa la cifra de accidentes laborales fatales registrados en 2025 y se refirió al siniestro de esta jornada.

"Un accidente de caída a distinto nivel, caída de altura, lo cual eleva a ocho los accidentes mortales en la construcción en lo que va del año, en un rubro que está claramente determinado que a más de dos metros de altura se tienen que tener los recaudos. En este caso, es una situación por lo que sabemos distinta, es caída al vacío. Ahí se va a tener que investigar si se cumplieron las normativas de seguridad, si había un señalamiento correcto, si había vallas, todo eso tiene que estar claramente determinado".

El secretario de Seguridad del Sunca, Héctor Abad, dijo a Subrayado que están a la espera de las novedades que puedan surgir sobre el siniestro, en lo que respecta al vínculo entre el arquitecto y la empresa.