Armas en Uruguay: 34 de cada 100 personas poseen; es el país con mayor posesión de toda América Latina

Un informe que emitió en los últimas días el Ministerio del Interior , indica que Uruguay es el país con mayor posesión de armas en la población civil en América Latina . Además, el estudio señala un aumento de armas de fuego en los delitos y destaca que Durazno es el departamento con mayor porcentaje.

El informe del Ministerio del Interior puntualiza que debe ponerse en consideración que la afinidad de los uruguayos por las armas es histórica y es recién en la última década que aumenta gradualmente su legalidad en paralelo a la agudización de otros factores, por ejemplo, aumento de personas privadas de libertad, presencia de organizaciones criminales y conflictos entre bandas.

El estudio marca que cada 100 civiles, en Uruguay 34,7 cuentan con armas de fuego y se trata del país con mayor porcentaje en América, seguido por Venezuela, Paraguay, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia.

El informe señala que las denuncias por delitos vinculados a armas de fuego crecieron de forma sostenida entre los años 2013 y 2024. En 2013 se registraron un total de 453 denuncias y en 2024, 1.826, lo que representa un aumento superior al 300 %. Sin embargo, el mayor aumento se dio en 2018.

El crecimiento no fue lineal y parte de esto puede explicarse por la ley de tenencia responsable de armas que tipificó nuevas conductas vinculadas al tráfico, tenencia, porte y modificación de armas.

Los disparos con armas de fuego aumentaron un 179% entre 2013 y 2024, pasando de 340 a 950 casos. El crecimiento abrupto se dio entre 2017 y 2018, seguido de un ascenso más gradual en 2023 y 2024, según indica el informe.

La tenencia y porte legal de armas se duplicó entre los años 2015 y 2019, estabilizándose luego entre 564 y 630 casos anuales. En 2024 se registraron 571.

El tráfico y aceptación tuvo el mayor crecimiento relativo de 16 casos en el año 2016, a 129 en 2018.

En cuanto a la repartición del territorio, entre 2022 y 2024, Durazno registró la mayor tasa promedio de delitos con armas de fuego del país. Lo siguen Rivera y Lavalleja. En contraste, Soriano, Colonia, Paysandú, Salto y Artigas presentan las tasas más bajas.

NOTA ARMERÍA

El armero e importador de armas, Juan Jiménez, se refirió a la cantidad de armas en nuestro país, pero indicó que no hay un aumento en la importación. Habló de números y se refirió a preferencia a la hora de la elección en la compra.

"No hay un número oficial, pero yo estimo que en total entre todas las armas, marcas y modelos, debe andar en el orden cercana a las cinco mil. No creo que supere eso de ninguna manera".

Consultado sobre las armas más adquiridas, Jiménez dijo que hoy en día son las armas de caza y dentro de ellas los rifles. "Hace 20 años, 90% eran escopetas, 20% rifles. Hoy son 90% rifles, 10% escopetas. Armas cortas yo te diría que el 70% del mercado es armas deportivas, 30% armas de defensa, que en general la realidad es que la gente se compra armas de defensa porque entiende que le sirve como defensa, pero es mucho más que nada por el gusto de tenerlas".

Los registros de armas en Uruguay comienzan en 1943 y se trata del registro más antiguo de América. Poseen registro 620 mil y se habla de más de otro tanto pertenecientes al mercado negro. Sin embargo, el armero e importador sostuvo que no hay un crecimiento.

En lo que respecta al procedimiento para adquirir un arma, Jiménez indicó que primero que nada la persona debe tener el permiso para tenencia y porte que se gestiona en la Jefatura de Policía del departamento donde reside el usuario.

Se requiere un curso de tiro que hace hincapié en la idoneidad del manejo de armas, en el conocimiento de la legislación, en la seguridad de su manejo. Además, la persona necesita una constancia de un psicólogo, el certificado de un médico, certificado de buena conducta y de antecedentes policiales.