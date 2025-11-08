Dos tripulantes de una embarcación deportiva debieron ser rescatados este sábado por personal de la subprefectura de Piriápolis de la Armada Nacional.
Armada rescató a dos tripulantes de una embarcación deportiva que se hundió a un kilómetro de la costa
Ocurrió pasadas las 15 horas en la zona de Playa Hermosa, departamento de Maldonado. Los dos hombres se encuentran en buen estado sanitario y no requirieron asistencia médica.
El hecho ocurrió pasadas las 15 horas, cuando desde la embarcación "Season" llegó el llamado de emergencia. Estaba fondeada a unos 1.000 metros de la costa, en la zona de Playa Hermosa, cuando comenzó a inclinarse sobre un costado y a entrar agua.
De inmediato, una embarcación de la Prefectura Nacional Naval zarpó con tres tripulantes hacia el lugar del incidente. A la llegada del personal naval, la embarcación estaba prácticamente hundida y los dos tripulantes sobre la banda mientras aguardaban el rescate.
Ambos fueron embarcados y trasladados al puerto, a donde llegaron minutos antes de las 16 horas. Los dos hombres se encuentran en buen estado sanitario y no requirieron asistencia médica, se informó.
Se investigan las causas del hundimiento de la embarcación.
