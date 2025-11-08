RECIBÍ EL NEWSLETTER
SUBPREFECTURA DE PIRIÁPOLIS

Armada rescató a dos tripulantes de una embarcación deportiva que se hundió a un kilómetro de la costa

Ocurrió pasadas las 15 horas en la zona de Playa Hermosa, departamento de Maldonado. Los dos hombres se encuentran en buen estado sanitario y no requirieron asistencia médica.

hundimiento-embarcacion-playa-hermosa

Dos tripulantes de una embarcación deportiva debieron ser rescatados este sábado por personal de la subprefectura de Piriápolis de la Armada Nacional.

El hecho ocurrió pasadas las 15 horas, cuando desde la embarcación "Season" llegó el llamado de emergencia. Estaba fondeada a unos 1.000 metros de la costa, en la zona de Playa Hermosa, cuando comenzó a inclinarse sobre un costado y a entrar agua.

De inmediato, una embarcación de la Prefectura Nacional Naval zarpó con tres tripulantes hacia el lugar del incidente. A la llegada del personal naval, la embarcación estaba prácticamente hundida y los dos tripulantes sobre la banda mientras aguardaban el rescate.

banco republica comenzo con la campana de prestamos especiales para jubilados y pensionistas
Seguí leyendo

Banco República comenzó con la campaña de préstamos especiales para jubilados y pensionistas

Ambos fueron embarcados y trasladados al puerto, a donde llegaron minutos antes de las 16 horas. Los dos hombres se encuentran en buen estado sanitario y no requirieron asistencia médica, se informó.

Se investigan las causas del hundimiento de la embarcación.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PREPARA DENUNCIA EN REINO UNIDO

Jorge Díaz afirmó que la liquidación de Eurocommerce, garantía de Cardama, "era algo que esperábamos"
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Ocho personas detenidas por estafar a una financiera; sacaban préstamos con recibos de sueldo falsos
INTERIOR PIDE COLABORACIÓN

Recluso que cumplía pena por homicidio tuvo salida autorizada para ir al médico, rompió su tobillera y se fugó
CONCENTRACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
TERCER DÍA CONSECUTIVO

Se mantiene el paro de 24 horas este lunes en todas las escuelas de Montevideo

Te puede interesar

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
CONCENTRACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
Banco República comenzó con la campaña de préstamos especiales para jubilados y pensionistas
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Banco República comenzó con la campaña de préstamos especiales para jubilados y pensionistas
Foto: Vertedero municipal / Archivo / Intendencia de Salto
EXTREMIDAD INFERIOR

Encontraron restos humanos en el vertedero municipal de la ciudad de Salto

Dejá tu comentario