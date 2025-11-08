Armada rescató a dos tripulantes de una embarcación deportiva que se hundió a un kilómetro de la costa

Dos tripulantes de una embarcación deportiva debieron ser rescatados este sábado por personal de la subprefectura de Piriápolis de la Armada Nacional.

El hecho ocurrió pasadas las 15 horas, cuando desde la embarcación "Season" llegó el llamado de emergencia. Estaba fondeada a unos 1.000 metros de la costa, en la zona de Playa Hermosa, cuando comenzó a inclinarse sobre un costado y a entrar agua.

De inmediato, una embarcación de la Prefectura Nacional Naval zarpó con tres tripulantes hacia el lugar del incidente. A la llegada del personal naval, la embarcación estaba prácticamente hundida y los dos tripulantes sobre la banda mientras aguardaban el rescate .

Ambos fueron embarcados y trasladados al puerto, a donde llegaron minutos antes de las 16 horas. Los dos hombres se encuentran en buen estado sanitario y no requirieron asistencia médica, se informó.

Se investigan las causas del hundimiento de la embarcación.