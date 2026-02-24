Celulares en clases: ¿sí o no?, un debate para la educación

El Parlamento prepara en estos días la creación de una comisión especial para poder analizar el uso de las plataformas digitales en infancias y adolescencias.

Se pondrá en marcha una comisión bicameral con integración de todos los partidos, empresas, agencias internacionales y la sociedad civil para avanzar en una regulación de plataformas digitales orientada a proteger a niños y adolescentes.

El debate sobre las infancias y el uso de la tecnología es una discusión de la que Uruguay no puede escapar. En países como Australia, España, Holanda se plantea restringir el uso de plataformas para menores de 16 años, pero hay otros países, como Chile, que dieron el debate en el ámbito educativo y prohibió el uso de celulares en las escuelas.

El gran debate es entre la necesidad de integrar tecnologías y la preocupación por su impacto en la concentración y la convivencia educativa.

Las Pruebas Pisa del 2022 dejó a Uruguay en el puesto 2 en nivel de distracción debido a los celulares, de 80 países.

En Uruguay existen dos experiencias que no necesitaron de una ley, ni una política de Estado: una en el interior y otra en Montevideo. En el Liceo N° 3 de Paysandú decidieron sacar el celular del ámbito escolar.

Esto comenzó a regir en agosto del 2025, en principio por un tema de vínculos. En el recreo se juntaban para pegarse y pelearse porque durante el turno se insultaban a través de mensajes de WhatsApp, comentó el director del centro de estudios, Ruben Borthagaray.

Los alumnos llegaban y dejaban el celular en una caja. Muchos de los alumnos elevaron cartas a la dirección. "Costó y está costando todavía mucho, pero ellos de a poquito fueron entendiendo", destacó.

Según el director, notaron cambios positivos como la interacción en el aula, el trabajo en equipo, el prestar más atención, entre otros logros.

El segundo caso es en el Liceo Santa Elena donde también se dieron resultados positivos. El director del Colegio, Pablo Cayota, explicó a Subrayado que esto está enmarcado en un plan de educación integral digital de ciudadanía digital que empieza con restricción y eliminación absoluta de pantallas en Educación Inicial con el no uso del celular en Primaria; en el caso de 7°, 8° y 9° los alumnos dejan su dispositivo en determinado lugar.

El resultado fue evaluado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa que arrojó mejoras en la atención, en la concentración, en la socialización y el proceso de aprendizaje.

Por su parte, el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, dijo a Subrayado que tienen el interés de que se discuta de manera pedagógica, jurídica y tecnológica dicha cuestión.

"Si a partir de esa discusión y viendo las diferentes experiencias la opción termina siendo por una regulación que sea flexible o por una prohibición total, bueno estamos dispuestos a llevarla adelante", señaló.

Quirici comentó que no se pueden negar los cambios tecnológicos pensando en la educación del futuro, pero sí se deben tomar las investigaciones y experiencias.