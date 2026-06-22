Dos aeronaves de Aviación Naval de la Armada Nacional trabajaron este lunes en una evacuación médica de un hombre "con síntomas de malaria" desde un barco.
Armada Nacional trasladó desde un barco a un hombre de 67 años con síntomas de malaria
El hombre es tripulante de un barco con bandera de Líbano que está a 300 millas náuticas de Punta del Este. Dos aeronaves están dirigidas a este rescate.
Se trata de un hombre que tiene 67 años, se presume ruso por su pasaporte y es tripulante de un barco con bandera de Líbano que está a 110 millas náuticas al sur de Punta del Este, informó la Armada Nacional.
Una vez sea rescatado de la embarcación, fue trasladado al Sanatorio Mautone, donde "está recibiendo la valoración correspondiente en el servicio de emergencia".
Seguí leyendo
Filial de Aguas Corrientes de Ffose mantiene medidas gremiales y advierte por "intentos de amedrentamiento"
"Es un protocolo que existe entre la Armada y el sanatorio Mautone", señalaron desde el centro asistencial.
Lo más visto
Temperaturas bajo cero
Nubel Cisneros anuncia una ola polar con aguanieve desde el martes mientras el veranillo se retrasa
MUNDIAL 2026
"No tienen chance de jugar contra España, ni De Arrascaeta ni Araujo", dijo el técnico uruguayo este domingo
el viernes juega con españa
Uruguay empató con Cabo Verde 2 a 2 y comprometió su chance de seguir en el Mundial
HOMICIDIO EN MALDONADO
Maldonado: mataron a un adolescente de 14 años de varios disparos cuando estaba adentro de un auto
Tres ombúes, MONTEVIDEO
Dejá tu comentario