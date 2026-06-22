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MALDONADO

Armada Nacional trasladó desde un barco a un hombre de 67 años con síntomas de malaria

El hombre es tripulante de un barco con bandera de Líbano que está a 300 millas náuticas de Punta del Este. Dos aeronaves están dirigidas a este rescate.

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Archivo. 

Dos aeronaves de Aviación Naval de la Armada Nacional trabajaron este lunes en una evacuación médica de un hombre "con síntomas de malaria" desde un barco.

Se trata de un hombre que tiene 67 años, se presume ruso por su pasaporte y es tripulante de un barco con bandera de Líbano que está a 110 millas náuticas al sur de Punta del Este, informó la Armada Nacional.

Una vez sea rescatado de la embarcación, fue trasladado al Sanatorio Mautone, donde "está recibiendo la valoración correspondiente en el servicio de emergencia".

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"Es un protocolo que existe entre la Armada y el sanatorio Mautone", señalaron desde el centro asistencial.

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