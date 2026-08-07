La actividad en la terminal de contenedores del puerto está paralizada hasta el lunes por medida sindical

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca el Plata (TCP) mantiene paralizada la actividad en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo hasta el lunes 10 de agosto. Ante esto, la empresa comunicó que el sábado 8, domingo 9 y, hasta nuevo aviso, el lunes 10 no se atenderá a camiones.

Una asamblea del gremio resolvió no reintegrarse a sus tareas hasta una nueva asamblea, prevista para el lunes, tras una reunión tripartita que se realizará en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La empresa apunta al sindicato y afirma que tras varias reuniones en las que se había avanzado, los trabajadores volvieron a plantear la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial y el "incremento sustancial" de la cantidad de jornales asegurados. Considera que no es posible trasladar el acuerdo logrado en la construcción al sector.

"La reiteración de estos planteos, en las actuales condiciones, vuelve a constituir un obstáculo significativo a una negociación de buena fe para alcanzar un acuerdo viable y sostenible", afirma.