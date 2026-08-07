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EN AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

Explotaron un cajero automático, la Policía los vio cuando escapaban, los persiguió y detuvo a tres delincuentes

Tres delincuentes fueron detenidos tras explotar un cajero automático sobre Avenida de las Américas, Canelones. Durante la persecución chocaron la camioneta en la que escapaban de la Policía.

Cajero automático en avenida de Las Américas. Foto: enviada a Subrayado.

Cajero automático en avenida de Las Américas. Foto: enviada a Subrayado.

Cajero automático en avenida de Las Américas. Foto: enviada a Subrayado.

Cajero automático en avenida de Las Américas. Foto: enviada a Subrayado.

Cajero automático en avenida de Las Américas y miguelitos tirados en el piso. Foto: enviada a Subrayado.

Cajero automático en avenida de Las Américas y miguelitos tirados en el piso. Foto: enviada a Subrayado.

Tres delincuentes fueron detenidos tras explotar un cajero automático en Avenida de las Américas, Canelones. Fueron perseguidos y arrestados tras chocar la camioneta en la que escapaban de la Policía.

Ocurrió en la madrugada de este viernes, en Avenida de las Américas y Rafael Barret.

Los delincuentes llegaron en una camioneta y con tanques de oxígeno explotaron el cajero automático y causaron destrozos en el lugar y un comercio lindero.

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Según la información primaria de la Policía a la que accedió Subrayado, no pudieron robar nada.

Cuando escapaban del lugar en una camioneta llegaron policías del PADO y allí mismo comenzó una persecución que siguió hasta Montevideo.

La camioneta en la que escapaban los delincuentes chocó y allí la Policía detuvo a uno de los delincuentes. Los otros dos huyeron del lugar y también fueron detenidos minutos después.

Los delincuentes arrojaron decenas de "miguelitos" en la huida.

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