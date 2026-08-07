Explotaron un cajero automático, la Policía los vio cuando escapaban, los persiguió y detuvo a tres delincuentes

Cajero automático en avenida de Las Américas y miguelitos tirados en el piso. Foto: enviada a Subrayado.

Cajero automático en avenida de Las Américas. Foto: enviada a Subrayado.

Cajero automático en avenida de Las Américas. Foto: enviada a Subrayado.

Tres delincuentes fueron detenidos tras explotar un cajero automático en Avenida de las Américas, Canelones. Fueron perseguidos y arrestados tras chocar la camioneta en la que escapaban de la Policía.

Ocurrió en la madrugada de este viernes, en Avenida de las Américas y Rafael Barret.

Los delincuentes llegaron en una camioneta y con tanques de oxígeno explotaron el cajero automático y causaron destrozos en el lugar y un comercio lindero.

Según la información primaria de la Policía a la que accedió Subrayado, no pudieron robar nada.

Cuando escapaban del lugar en una camioneta llegaron policías del PADO y allí mismo comenzó una persecución que siguió hasta Montevideo.

La camioneta en la que escapaban los delincuentes chocó y allí la Policía detuvo a uno de los delincuentes. Los otros dos huyeron del lugar y también fueron detenidos minutos después.

Los delincuentes arrojaron decenas de "miguelitos" en la huida.