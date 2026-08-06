¿Qué pasa con las clases durante la vigencia de una alerta meteorológica? El protocolo de ANEP

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se rige por una circular de 2010, que establece el protocolo de actuación para los centros educativos ante la vigencia de una alerta meteorológica.

El Gobierno declaró una alerta roja entre las 21 horas de este jueves hasta las 4 de la mañana del viernes 7 para la franja costera desde el arroyo Pando hasta Aguas Dulces, en Rocha. El director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) Leandro Palomeque, indicó que las clases, en principio, serán normales este viernes, ya que se prevé que la alerta roja cese antes del horario escolar.

Pero, ¿qué pasa en cada caso? El instructivo de la ANEP busca tener una actuación coordinada y rápida en momentos de crisis ante el acaecimiento eventual o real de situaciones de desastre.

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En caso de alerta roja, se suspenderán todas las actividades educativas. Si la alerta llega durante el horario de clase, las direcciones de los centros comunicarán la eventualidad a las personas que se encuentren en el local, procurando que se sientan contenidas y protegidas. Si existiera posibilidad de accidente en algún espacio del local escolar, los estudiantes, docentes y funcionarios serán ubicados en el lugar de menor riesgo.

Si los alumnos son menores de edad, esperarán a que sus padres o responsables los vayan a buscar, aunque sea después del horario de clase. Los alumnos de bachillerato podrán retirarse bajo su responsabilidad. Si los alumnos son mayores, se podrá retirar voluntariamente bajo su responsabilidad.

En ningún caso los centros educativos desalojarán a las personas en medio de una situación de riesgo, salvo que lo dispongan las autoridades de la educación, el Comité de Emergencia o Bomberos, cuando esté en riesgo la integridad física de quienes estén en su interior.

Las instituciones educativas permanecerán abiertas hasta que se retire la totalidad de las personas.

En caso de alerta naranja o amarilla, las actividades educativas continuarán desarrollándose, pero no se controlará la asistencia. Queda a criterio de los padres o responsables la concurrencia de los alumnos a los centros educativos.