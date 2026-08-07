Padres de Escuela 80 de Artigas denuncian que el local se llueve: "Un peligro electrocutarse"

Padres de alumnos de la Escuela 80 de Artigas reclaman que el local se llueve y que no reciben respuestas de Primaria.

Los padres afirman que los menores están en riesgo por el contacto de la instalación eléctrica con el agua en momentos de tormenta.

Uno de los padres dijo a Subrayado que el mayor problema es que el edificio se llueve y que la instalación eléctrica es antigua.

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"Vi un video que me dio una escalofrío. El agua corriendo por los cables por arriba de la luz. El agua empozada en el piso, un peligro electrocutarse. Me dio miedo, es más, desde ese momento no mandé más a mi hijo", comentó.

Y agregó: "Ahora estábamos mirando que está por caer el techo, el cielorraso".

Según comentó el hombre, la directora se vio sobrepasada por la situación porque nadie le prestó atención a las gestiones que llevó adelante.