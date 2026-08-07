Detuvieron a un cuarto delincuentes por la explosión e intento de robo a un cajero automático

Un chileno de 37 años fue detenido y es el cuarto delincuente que cae por el intento de robo tras la explosión de un cajero automático en la madrugada de este viernes en avenida de las Américas, Canelones.

Tras la detención de dos chilenos y del cantante uruguayo Nahuel Montero, alias Nahuel One 23, las actuaciones policiales continuaron con el análisis de las evidencias recolectadas en el lugar y las tareas de inteligencia.

El cuarto integrante de la organización delictiva fue detenido en un allanamiento a una vivienda ubicada en inmediaciones de la calle Pensamientos y Calcagno, informó el Ministerio del Interior.

Los cuatro detenidos están a disposición de la Fiscalía correspondiente.