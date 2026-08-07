Un chileno de 37 años fue detenido y es el cuarto delincuente que cae por el intento de robo tras la explosión de un cajero automático en la madrugada de este viernes en avenida de las Américas, Canelones.
Detuvieron a un cuarto delincuentes por la explosión e intento de robo a un cajero automático
Se trata de un chileno de 37 años que fue encontrado en una vivienda de la calle Pensamientos y Calcagno. Hay otros dos chilenos y un uruguayo detenidos.
Tras la detención de dos chilenos y del cantante uruguayo Nahuel Montero, alias Nahuel One 23, las actuaciones policiales continuaron con el análisis de las evidencias recolectadas en el lugar y las tareas de inteligencia.
El cuarto integrante de la organización delictiva fue detenido en un allanamiento a una vivienda ubicada en inmediaciones de la calle Pensamientos y Calcagno, informó el Ministerio del Interior.
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Los cuatro detenidos están a disposición de la Fiscalía correspondiente.
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