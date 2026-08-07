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CHILENO DE 37 AÑOS

Detuvieron a un cuarto delincuentes por la explosión e intento de robo a un cajero automático

Se trata de un chileno de 37 años que fue encontrado en una vivienda de la calle Pensamientos y Calcagno. Hay otros dos chilenos y un uruguayo detenidos.

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El cuarto integrante de la organización delictiva fue detenido en un allanamiento a una vivienda ubicada en inmediaciones de la calle Pensamientos y Calcagno, informó el Ministerio del Interior.

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Los cuatro detenidos están a disposición de la Fiscalía correspondiente.

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