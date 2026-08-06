MTOP suspendió servicios de transporte por carretera desde y hacia la costa de Canelones, Maldonado y Rocha

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dispuso la suspensión de los servicios regulares de transporte de pasajeros por carretera desde y hacia la costa de los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha, mientras dure la alerta roja por el temporal, vigente desde las 21 horas de este jueves hasta las 4 de la mañana del viernes.

La suspensión fue dispuesta por el director nacional de Transporte, Felipe Martín, y comunicada a la Terminal de Tres Cruces, según la información a la que accedió Subrayado. La alerta roja decretada por el Poder Ejecutivo rige para los servicios que tengan origen y destino la costa de Canelones, Maldonado y Rocha, durante la vigencia de la alerta.

Los servicios que se encuentren circulando, deberán detenerse en la terminal más cercana hasta que se desactive la alerta, indica la disposición del MTOP. En caso de emitirse nuevas alertas rojas para otras zonas del país, el criterio será el mismo, debiéndose suspender los servicios que circulen por esas zonas.

Servicios cancelados en la terminal de Tres Cruces tras la suspensión de viajes desde y hacia la costa de Canelones, Maldonado y Rocha por la alerta roja debido al temporal. Informa @Martinabreu20 | https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/pwMPrN08mS — Subrayado (@Subrayado) August 6, 2026

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