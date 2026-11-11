"Argentina, levántate y camina": el papa León XIV cerró su visita al país con una misa multitudinaria en Luján

"Argentina, levántate y camina", dijo el papa León XIV este miércoles ante una multitud reunida en torno a la Basílica de Luján , en la última misa de su visita a Argentina. El encuentro, en el principal punto de peregrinación católica del país, fue el más multitudinario de su pontificado y cerró cuatro días de actividades con convocatorias masivas.

A unos 75 kilómetros al oeste de Buenos Aires, los fieles se congregaron alrededor de la basílica. Algunos treparon a rejas, vallas, árboles y postes de luz para poder ver al pontífice, mientras la multitud coreaba: "Gracias León por tu bendición".

En su homilía, León XIV llamó a acoger a las personas más vulnerables. "Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos", expresó.

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Vestido con una casulla blanca y celeste, los colores de la bandera argentina y de la Virgen de Luján, patrona del país, el papa también recordó a su antecesor. "Mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido papa Francisco, que siempre llevó a la 'Patroncita morena' en su corazón", dijo.

La visita tuvo también un significado especial para muchos argentinos, que lamentan que Francisco nunca regresara a su país después de ser elegido papa en 2013.

"Es un momento muy importante para nosotros, porque tuvimos un papa argentino y no pudo venir, y a mí eso me dolió. Y este papa nos está prestando mucha atención", dijo Estela Adorno, de 76 años.

Al despedirse desde el escenario, León XIV agradeció: "Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos".

La convocatoria en Luján superó a la de la misa del lunes en Buenos Aires. El martes, miles de fieles también participaron en una celebración en Córdoba y en una vigilia con jóvenes en la capital argentina.

Antes de llegar a Luján, el pontífice visitó la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, donde se reunió con 75 reclusos y algunos familiares, a quienes exhortó a "reiniciar sus vidas".

La visita se produjo en un país donde los estudios muestran una caída sostenida del número de fieles católicos en las últimas décadas. Para el investigador del Conicet especializado en religión Nicolás Viotti, las convocatorias masivas también se explican por una característica de la cultura argentina: la ocupación del espacio público mediante marchas y procesiones.

"Las marchas, las procesiones, tienen que ver con la cultura argentina de ocupar el espacio público. Y el catolicismo no es diferente a eso, o tal vez el catolicismo sea un poco la razón de que eso ocurra", señaló a AFP.

Durante sus discursos en Argentina, León XIV también cuestionó las políticas del presidente Javier Milei. El pontífice reclamó una economía más inclusiva, apoyo a los sindicatos y que se detengan los recortes de fondos que afectan la asistencia a las personas pobres y con discapacidad.

Foto: Vatican Media vía AFP. Papa León XIV junto al presidente de Argentina, Javier Milei.

El papa, de 71 años, continuó este miércoles su gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, menos de un mes después de someterse a una cirugía para extirpar un tumor canceroso en el pulmón derecho. Su siguiente destino es Perú, país donde vivió durante dos décadas como misionero y obispo.

FUENTE: AFP.