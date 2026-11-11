Miles de fieles despidieron a León XIV en Argentina con una misa multitudinaria en Luján

Varios miles de personas se congregaron este miércoles en torno a la Basílica de Luján, a unos 75 kilómetros al oeste de Buenos Aires, para participar en la última misa del papa León XIV en Argentina antes de su partida a Perú.

La basílica es el principal punto de peregrinación de los fieles católicos en Argentina. Antes de llegar a Luján, el pontífice visitó la cárcel de Devoto, en Buenos Aires , donde se reunió con 75 reclusos y algunos de sus familiares, a quienes exhortó a "reiniciar sus vidas".

La visita a Argentina se extendió durante cuatro días y fue la primera de un papa al país en 39 años. Millones de fieles acompañaron al pontífice en actos y celebraciones al aire libre.

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Unas 2,5 millones de personas asistieron a su primera misa al aire libre en Buenos Aires el lunes. El martes, otros 650.000 fieles participaron por la mañana en una misa en Córdoba y más de un millón se congregó por la noche en una vigilia con jóvenes, nuevamente en Buenos Aires.

Durante sus discursos, León XIV cuestionó las políticas del presidente Javier Milei e instó a promover una economía más inclusiva, apoyar a los sindicatos y detener los recortes de fondos que afectan la asistencia a las personas pobres y con discapacidad.

El pontífice continuará este miércoles por la tarde su gira sudamericana de 12 días en Perú, donde vivió durante 20 años como misionero y obispo. Antes de llegar a Argentina, había visitado Uruguay.

El papa estadounidense mantuvo el exigente itinerario pese a que, menos de un mes antes del viaje, le extirparon la parte inferior del pulmón derecho para extraer un tumor canceroso.

FUENTE: AFP.