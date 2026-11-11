Varios miles de personas se congregaron este miércoles en torno a la Basílica de Luján, a unos 75 kilómetros al oeste de Buenos Aires, para participar en la última misa del papa León XIV en Argentina antes de su partida a Perú.
Miles de fieles despidieron a León XIV en Argentina con una misa multitudinaria en Luján
El papa celebró su último acto en Argentina antes de partir hacia Perú, donde continuará su gira sudamericana. Durante cuatro días, millones de personas participaron en las actividades y celebraciones que encabezó en el país.
La basílica es el principal punto de peregrinación de los fieles católicos en Argentina. Antes de llegar a Luján, el pontífice visitó la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, donde se reunió con 75 reclusos y algunos de sus familiares, a quienes exhortó a "reiniciar sus vidas".
La visita a Argentina se extendió durante cuatro días y fue la primera de un papa al país en 39 años. Millones de fieles acompañaron al pontífice en actos y celebraciones al aire libre.
El papa León XIV visitó una cárcel en Argentina y llamó a los presos a "reiniciar sus vidas"
Unas 2,5 millones de personas asistieron a su primera misa al aire libre en Buenos Aires el lunes. El martes, otros 650.000 fieles participaron por la mañana en una misa en Córdoba y más de un millón se congregó por la noche en una vigilia con jóvenes, nuevamente en Buenos Aires.
Durante sus discursos, León XIV cuestionó las políticas del presidente Javier Milei e instó a promover una economía más inclusiva, apoyar a los sindicatos y detener los recortes de fondos que afectan la asistencia a las personas pobres y con discapacidad.
El pontífice continuará este miércoles por la tarde su gira sudamericana de 12 días en Perú, donde vivió durante 20 años como misionero y obispo. Antes de llegar a Argentina, había visitado Uruguay.
El papa estadounidense mantuvo el exigente itinerario pese a que, menos de un mes antes del viaje, le extirparon la parte inferior del pulmón derecho para extraer un tumor canceroso.
FUENTE: AFP.
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