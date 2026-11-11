El papa León XIV visitó una cárcel en Argentina y llamó a los presos a "reiniciar sus vidas"

El papa León XIV, de gira por Sudamérica, visitó este miércoles de mañana a un grupo de presos en la cárcel bonaerense de Devoto y los incitó a reiniciar sus vidas tras escuchar varios testimonios.

"El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite (...) Sé que este lugar, tanto en su estructura como en su organización, nos revela la dureza del límite", dijo el pontífice en su último día en Argentina.

"Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar", agregó.

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Pero "esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas", añadió.

Unos 75 reclusos y algunos familiares escucharon las palabras del pontífice en el gimnasio de la cárcel, acondicionada con una pequeña tarima con una imagen religiosa para su discurso.

La cárcel, que albergaba a unos 1.600 reclusos y pronto será desactivada, quedó semivacía luego de que el gobierno trasladara a la mayoría de los internos a otra prisión, pocas semanas antes de la llegada del papa.

Desde temprano muchos vecinos se apostaron frente a las vallas de seguridad instaladas en torno a la cárcel, ubicada en un barrio de clase media, para poder ver a León XIV.

"Estoy muy emocionada, lo que el pueblo necesita es salir a la calle, juntarse, reunirse, tener un mensaje de alegría y de amor", dijo a la AFP Bianca Cremonese, de 25 años.

Estela Adorno, un ama de casa de 76 años, también dejó su rutina para ver a León XIV. "Es un momento muy importante para nosotros porque tuvimos un papa argentino y no pudo venir. Este papa nos está prestando mucha atención".

El lugar solía recibir la visita de Jorge Bergoglio antes de convertirse en papa Francisco en 2013.

Ofrecía misas en Navidad, recorrió el pabellón de presos con HIV, lavó los pies de reclusos y mantuvo intercambio epistolar con algunos como parte de su labor pastoral.

Tras su paso por Uruguay, el papa León XIV termina este miércoles su visita a Argentina y embarca rumbo a Perú, donde vivió 20 años como misionero y obispo.

FUENTE: AFP.