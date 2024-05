"Apuntar a la Fiscalía da rédito pero no es un lugar maquiavélico", dice presidente de asociación de fiscales

Los chats de Iturralde, sumó, "demuestran que hay actores que entienden que si hacen declaraciones pueden empujar a fiscales o a la Fiscalía, a retraerse". Denunció "hostigamiento y acoso permanente", que no hace más, opinó, que "debilitar a la Fiscalía como institución".

Sobre la filtración de los chats a la prensa, Rosa consideró que "puede ser de Fiscalía pero no necesariamente" porque también "interviene la Policía y los abogados". Puntualizó que la fiscal Alicia Ghione reconoció este jueves que en la carpeta de su investigación esos chats no están. "Si no están en la carpeta fiscal, difícilmente se filtró desde la Fiscalía", indicó el presidente de la asociación de fiscales.

Y agregó: "Hay que poner el foco en más de una institución, no solo en la Fiscalía. Apuntar a la Fiscalía da rédito pero no necesariamente la Fiscalía es un lugar maquiavélico, maléfico, en que todo lo malo del sistema de justicia sucede acá".

Consultado sobre la posibilidad de que Ghione dé un paso al costado como dijo la fiscal este jueves, Rosa opinó que sería "terrible". "Hay actores mediáticos y políticos que han insistido en que el equipo de Ghione se aleje de la causa". Que lo haga, sería haber "logrado su efecto".

"Es una señal bastante grave que nuestro país está experimentando", lamentó.