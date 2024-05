Fiscal Ghione: "No sé si no voy a dar un paso al costado en este caso, porque hay determinados límites"

La fiscal del caso Penadés , Alicia Ghione , aseguró este jueves que evalúa alejarse de la causa por la que fue imputado el ex senador del Partido Nacional por 22 delitos sexuales contra menores de edad.

"No sé si no voy a dar un paso al costado en este caso, porque hay determinados límites que son cuando se meten con la vida personal de uno y me parece que es un enchastre gratuito", afirmó la fiscal este jueves en rueda de prensa tras la audiencia en la que la Justicia habilitó el examen completo del celular de Jonathan Mastropierro y negó la posibilidad de la declaración anticipada de Paula Díaz en el caso.