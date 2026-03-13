Captura de Sebastián Marset: quién es el uruguayo señalado como jefe de una red internacional de narcotráfico

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, confirmó la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset durante un megaoperativo realizado este viernes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El procedimiento comenzó alrededor de las tres de la madrugada..

Marset estaba requerido por Interpol por tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas, asociación criminal y lavado de dinero. El uruguayo, de 34 años, era buscado en todo el mundo según la alerta roja emitida el 3 de marzo de 2022 a pedido de Paraguay.

En julio de 2023 había logrado escapar de un operativo policial en Bolivia, donde residía junto con su mujer y sus cuatro hijos.

La investigación conocida como “A Ultranza Py”, lanzada en febrero de 2022 contra el crimen organizado en Paraguay, lo identificó como uno de los jefes de una red transnacional de narcotráfico y lavado de activos. También fueron imputados su hermano, su mujer y su cuñado.

Marset estuvo preso en Uruguay por narcotráfico entre 2013 y 2018. En ese momento rechazó cumplir prisión preventiva.

Su caso también generó una crisis política en Uruguay por la entrega de un pasaporte mientras estaba detenido en Dubái, lo que derivó en la renuncia de altos funcionarios del gobierno de Luis Lacalle Pou, entre ellos el canciller Francisco Bustillo y el ministro del Interior Luis Alberto Heber. También los dos subsecretarios: Carolina Ache y Guillermo Maciel.

A fines de julio de 2023 había sido ubicado en Bolivia, pero escapó del perímetro policial y desde entonces se desconocía su paradero. En Paraguay está imputado por narcotráfico y figura en la lista roja de Interpol.

Marihuana y prisión.

Sebastián Enrique Marset Cabrera nació en Montevideo el 10 de abril de 1991. De adolescente vendía marihuana en el barrio donde creció.

En 2012, cuando tenía 20 años, fue procesado por receptación y un año después por tenencia.

En 2013 cayó preso por narcotráfico tras la incautación de 170 kilos de marihuana. Entonces dijo ser el destinatario de unos 450 kilos de marihuana confiscados en julio de 2012 en Uruguay, que habían sido transportados en avioneta por Juan Domingo “Papacho” Viveros Cartes, tío del entonces presidente paraguayo Horacio Cartes.

Marset salió de la cárcel en 2018. Ese mismo año volvió a ser procesado, esta vez por el homicidio de Alfredo Rondán, un amigo de la infancia con quien tenía deudas por estupefacientes, según las autoridades uruguayas. Fue sobreseído en 2020.

En Uruguay no está requerido por la justicia, aunque la Fiscalía lo investiga por narcotráfico. Tampoco se descarta su posible vínculo con los 265 kilos de cocaína ocultos en tablas de madera incautados en julio antes de ser enviados a Europa.

Futbolista con pasaporte polémico.

El 10 de setiembre de 2021 Marset fue detenido en el aeropuerto de Dubái cuando estaba por embarcar hacia Turquía. La sección consular uruguaya en Emiratos Árabes Unidos informó entonces que se presentaba como futbolista con documentación paraguaya falsa.

Había fichado el 16 de abril de 2021 en el Club Deportivo Capiatá de Paraguay y el 29 de mayo de ese año disputó su último partido con ese equipo.

El pasaporte uruguayo de Marset fue expedido el 28 de octubre de 2021. Casi tres años antes había intentado obtener ese documento en Bolivia, pero no pudo porque tenía causas abiertas en Uruguay.

Para enero de 2022 la Justicia de Emiratos Árabes Unidos lo liberó. Meses después, la expedición de ese pasaporte generó un fuerte revuelo político en Uruguay y la Fiscalía abrió en setiembre de 2022 una investigación sobre el tema.

"Gerente de la Hidrovía".

El 22 de febrero de 2022 Paraguay lanzó la operación “A Ultranza Py”, tras 27 meses de trabajos de inteligencia con cooperación de organismos de Estados Unidos (DEA), la Unión Europea (Europol) y Uruguay (Dgrtid).

La investigación identificó a Marset como uno de los jefes de una red transnacional de narcotráfico y lavado de activos junto con el paraguayo Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”.

Según la investigación, la cocaína era transportada por vía aérea principalmente desde Bolivia hacia Paraguay y desde allí enviada a Europa a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, camuflada en contenedores de productos agrícolas.

A la organización se le atribuyen al menos 16 toneladas de cocaína incautadas en puertos de Bélgica y Holanda, además de 4,7 toneladas decomisadas en Paraguay. También se la señala por blanquear dinero a través de clubes de fútbol e iglesias.

La operación dejó una veintena de detenidos, entre ellos Insfrán, extraditado a Paraguay desde Brasil en mayo.

Un fiscal antidrogas paraguayo llegó a describir a Marset como el “gerente de la hidrovía” y autoridades de ese país lo consideran líder del llamado Primer Cartel Uruguayo (PCU).

Dos asesinatos.

Marset también fue señalado por el asesinato de dos paraguayos: el empresario deportivo Mauricio Schwartzman y el fiscal antidrogas Marcelo Pecci.

Schwartzman, presunto integrante de su organización, fue baleado en Asunción el 12 de setiembre de 2021, dos días después del arresto de Marset en Dubái. Escuchas telefónicas lo vinculan con el crimen, aunque la jueza paraguaya Rosarito Montanía afirmó que no hay evidencia de su participación.

El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado a tiros el 10 de mayo de 2022 durante su luna de miel en la isla colombiana Barú. En agosto de ese año el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Marset, aunque el fiscal general colombiano señaló que no hay elementos materiales que lo vinculen con el crimen.

El 18 de agosto de 2022, en videos y audios enviados a Canal 4 de Uruguay, un hombre que dijo ser Marset negó su participación en esos asesinatos.

Alerta roja y "múltiples identidades".

Paraguay solicitó la captura internacional de Marset mediante una alerta roja de Interpol emitida el 3 de marzo de 2022.

Según autoridades bolivianas, Marset y su esposa Giannina García Troche ingresaron a Bolivia en setiembre de 2022 con identidades falsas: Luis Paulo Amorim Santos y Larissa Marques Magdalena.

Vivían en Santa Cruz de la Sierra. Allí, según el exministro de Gobierno boliviano Eduardo del Castillo, el uruguayo gestionaba el equipo de fútbol Los Leones El Torno FC, donde también jugaba.

En videos difundidos en redes sociales se lo ve con la camiseta número 23 de ese club. También aparece como futbolista del equipo Pichiroses Jrs. en registros publicados en TikTok durante el torneo Intercomparsas del Carnaval boliviano.

De acuerdo con el gobierno boliviano, Marset utilizó varias identidades. En octubre de 2018 ingresó a ese país con su nombre real, en abril de 2019 obtuvo documentos bolivianos como Gabriel de Souza Beumer y en abril de 2023 logró residencia como Amorim Santos.

Tras su fuga de 2023, las autoridades señalaron que se movía junto a su esposa, sus cuatro hijos y una hermana.

Con información de AFP.