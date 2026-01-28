RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMISIÓN PERMANENTE

Aprobaron llamado al Parlamento de las autoridades del INAU por muerte de menores al cuidado del Estado

El llamado a la Comisión Permanente del Parlamento se votó por unanimidad, tras iniciativa de la oposición. La convocatoria al INAU es por la muerte de menores al amparo y cuidado del Estado.

Los legisladores de la Comisión Permanente aprobaron por unanimidad este miércoles la convocatoria de las autoridades del INAU en régimen de Comisión General del Parlamento, para dar explicaciones por la reciente muerte de varios menores de edad que están al amparo y cuidado del Estado.

El llamado a sala lo promovió la oposición y contó con los votos del oficialismo: 11 en 11 de los integrantes de la Comisión Permanente.

Previo a esta votación, el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian había expresado “profunda preocupación” por la muerte de estos adolescentes al cuidado de organizaciones que contratan con el INAU.

En declaraciones este miércoles al programa Arriba Gente de Canal 10, Jisdonian dijo que “ya no es una fatalidad, es desgobierno”.

El legislador blanco cuestionó la falta de respuestas de las autoridades del INAU, y agregó: “Tenemos la expectativa de hacer una interpelación en marzo, en Diputados”.

