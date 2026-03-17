RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

"Me está pareciendo un poco infantil", dijo Caggiani sobre postura de la oposición respecto a la fiscal de Corte

De acuerdo al senador, el Frente Amplio planteó un ámbito multipartidario a nivel parlamentario para resolver presidencias de varias instituciones.

caggiani-ferrero

"Me está pareciendo un poco infantil, yo diría hasta que se están dinamitando algunos puentes por parte de alguna actitud de los integrantes de la oposición", afirmó el legislador oficialista.

Caggiani indicó que el Frente Amplio planteó la creación de un ámbito multipartidario en el Parlamento. "Estamos esperando hace dos semanas los nombres tanto del Partido Colorado y del Partido Nacional para ver quién lo integra", afirmó.

Yamandú Orsi en conferencia de prensa. Foto: Foco UY
Seguí leyendo

Orsi habló de "excesos burocráticos" que afectan la competitividad y apuntó a un país con "más agilidad" y "menos costos"

El objetivo es tener una agenda de trabajo abierta para resolver las presidencias del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, ya que la distribución estaba resuelta en el acuerdo multipartidario, y las vacantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Fiscalía de Corte.

"Nuestro planteo fue una agenda abierta y no ha habido de parte ni del Poder Ejecutivo ni nuestro ninguna iniciativa en ese sentido, y por lo tanto me parece que cualquier acción que tomen algunos integrantes de la oposición en ese sentido, estaría minando los puentes de la posible negociación", dijo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CRONOGRAMA

BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
testimonio

Madre de testigo del accidente en Aires Puros: "Él te lo cuenta porque lo vio, dice que el auto venía a toda velocidad"
INUMET

Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas: los departamentos afectados
AIRES PUROS

Adolescente murió atropellado por un auto y familiares agredieron al conductor; la Policía intervino
EN FLOR DE MAROÑAS

Beba de un año grave tras recibir dos impactos de bala cuando estaba en el dormitorio de su casa

Te puede interesar

Gobierno lanza plan de impulso a la inversión mediante proyecto de ley sobre competitividad e innovación
EN CASA DE GOBIERNO

Gobierno lanza plan de impulso a la inversión mediante proyecto de ley sobre competitividad e innovación
Las cuatro medidas que anunció el ministro de Economía para mejorar la competitividad video
"no requieren iniciativa legal"

Las cuatro medidas que anunció el ministro de Economía para mejorar la competitividad
Yamandú Orsi en conferencia de prensa. Foto: Foco UY video
EL GOBIERNO HABLÓ EN CONFERENCIA

Orsi habló de "excesos burocráticos" que afectan la competitividad y apuntó a un país con "más agilidad" y "menos costos"

Dejá tu comentario