"Me está pareciendo un poco infantil", dijo Caggiani sobre postura de la oposición respecto a la fiscal de Corte

El senador del Frente Amplio , Daniel Caggiani , catalogó de "infantil" la postura de varios integrantes de la oposición tras anunciar el respaldo de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero , hasta 2030.

"Me está pareciendo un poco infantil, yo diría hasta que se están dinamitando algunos puentes por parte de alguna actitud de los integrantes de la oposición", afirmó el legislador oficialista.

Caggiani indicó que el Frente Amplio planteó la creación de un ámbito multipartidario en el Parlamento. "Estamos esperando hace dos semanas los nombres tanto del Partido Colorado y del Partido Nacional para ver quién lo integra", afirmó.

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El objetivo es tener una agenda de trabajo abierta para resolver las presidencias del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, ya que la distribución estaba resuelta en el acuerdo multipartidario, y las vacantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Fiscalía de Corte.

"Nuestro planteo fue una agenda abierta y no ha habido de parte ni del Poder Ejecutivo ni nuestro ninguna iniciativa en ese sentido, y por lo tanto me parece que cualquier acción que tomen algunos integrantes de la oposición en ese sentido, estaría minando los puentes de la posible negociación", dijo.