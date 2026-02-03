Apareció una crucera en la playa de Punta Yeguas: Alternatus retiró el animal y explicó qué hacer en estos casos

Una crucera apareció en la playa de Punta Yeguas y fue retirada por la organización Alternatus .

A través de sus redes sociales informaron que el pasado lunes recibieron un pedido de ayuda de personal del CECOED de Montevideo por la presencia de una crucera en dicha playa.

Una vez detectado el animal, bañistas y guardavidas permanecieron vigilando el lugar hasta que fue retirado con éxito y sin problemas durante el procedimiento.

Seguí leyendo Extrajeron 27 palmeras afectadas por el picudo rojo en zona de Parque Rodó; hasta el momento van 700 en Montevideo

Desde Alternatus señalaron que si bien la zona es hábitat de la especie, el propósito del retiro fue evitar mordeduras a las personas que estaban en el lugar.

Además, comentaron que han encontrado esta especie en Punta Gorda, playa Ramírez y Carrasco, ya que son animales que nadan y pueden flotar.

En caso de cruzarse con un animal de estas características, recomiendan no tener contacto y comunicarse de inmediato con las autoridades para activar un protocolo como el que se aplicó en Punta Yeguas.

La serpiente muerde tanto en el agua como en tierra cuando se siente intimidada o agredida.

Desde la organización destacaron que hace 4 años atrás, el Ministerio de Salud Pública contabilizaba 100 accidentes ofídicos al año; actualmente están entre 50 y 60.

En caso de encuentro con una víbora, pueden comunicarse al 092 327 482, y la persona será orientada al respecto.