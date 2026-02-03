Tribunal de lo Contencioso Administrativo desestimó recurso de Montecon y consolida operación de TCP

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) desestimó el recurso de Montecon contra el reglamento portuaria que da prioridad a la terminal de contenedores que maneja la belga Katoen Natie.

Montecon había planteado el pedido de nulidad del reglamento de atraque del Puerto de Montevideo; ese decreto da prioridad en la gestión de buques portacontenedores a la Terminal Cuenca del Plata (TCP) cuya accionista mayoritaria es la empresa belga Katoen Natie, en sociedad con la Administración Nacional de Puertos (ANP).

La sentencia del TCA, a la que accedió Subrayado, señala que “es diferente la situación jurídica de quien detenta una concesión para instalar y explotación de una terminal especializada de contenedores, que cumplió con exigencias de inversión y asumió ciertas obligaciones, de la situación jurídica de los demás operadores portuarios, que no poseen concesión a esos efectos. La competencia entre ambos sujetos no será en términos de igualdad, en tanto no son titulares de los mismos derechos, así como no asumieron los mismos riesgos y obligaciones ni realizaron las mismas inversiones”.

El TCA también desestimó el pedido de nulidad del decreto que regula todo el funcionamiento de la terminal especializada de contenedores, concesionada a TCP, incluyendo la ampliación por 50 años de la concesión, cumpliendo determinadas condiciones de inversión. Sin embargo, sí anuló la que establecía que no podría otorgarse otra Terminal de Contenedores, salvo que TCP trabaje por 2 años consecutivos a 85% de su capacidad.