Investigación por incendio en vivienda terminó con un hombre imputado por homicidio y hurto

Imputaron al hombre de 37 años que fue detenido por el incendio ocurrido en una vivienda ubicada en Dantón casi Wilson Ferreira Aldunate, en Las Piedras .

El hombre, que además posee varios antecedentes por hurto y rapiña, deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 120 días, mientras continúa la investigación.

Las tareas de la Policía que comenzaron por el incendio, derivaron en un hurto y culminaron con el homicidio muy especialmente agravado por la incineración.

Seguí leyendo Detuvieron a un hombre por incendio en vivienda en el que una anciana murió atrapada en su dormitorio

En diálogo con Subrayado, la fiscal Bárbara Zapater, dijo que testimonios de vecinos dieron cuenta que un rato antes del incendio había ingresado una persona a la vivienda.

Mediante el análisis de la cámaras de videovigilancia de la casa y de la zona, los efectivos constataron que este hombre era quien había entrado. Posteriormente, fue visto saliendo con una mochila y una bicicleta.

Las pericias indicaron que la mujer no había muerto debido al incendio si no que había sido por asfixia. Ambos discutieron y el hombre la agarró del cuello, la asfixió, la tiró en la cama y prendió fuego el colchón.

El caso

Una mujer de 69 años murió luego de un incendio ocurrido en su apartamento en la mañana del martes 27 de enero.

Los bomberos acudieron al lugar —Wilson Ferreira y Leandro Gómez— y tras extinguir las llamas hallaron el cuerpo de la víctima, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.

La mujer alquilaba ese apartamento. En tanto, la dueña, Grace Soria, dijo que cuando se dio cuenta del incendio, al ver el humo, pidió ayuda a los vecinos. La inquilina no contestaba y rompieron la puerta pero no pudieron entrar para sacarla.