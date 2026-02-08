RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRADO-MONTEVIDEO

Joven fue herido de arma de fuego por delincuentes que lo amenazaron y se llevaron su moto

Información a la que accedió Subrayado indica que el joven, de 19 años, fue diagnosticado con herida de arma de fuego en miembro inferior derecho, con orificio de entrada y salida, no revistiendo gravedad. El vehículo fue recuperado posteriormente.

Un joven resultó herido de arma de fuego en una rapiña ocurrida este domingo en las calles Delmira Agustini y León Ribeiro, en el Prado de Montevideo.

Información a la que accedió Subrayado indica que la Policía llegó al lugar tras el aviso al Centro de Comando Unificado y encontró al joven, de 19 años, quien manifestó que estaba con un amigo cuando dos individuos se acercaron y, mediante amenazas con un arma, le exigieron la entrega de su moto.

Ante la negativa del joven, los delincuentes le dispararon en una de sus piernas y se llevaron la moto.

El joven fue derivado por personal policial a un centro de salud donde fue diagnosticado con herida de arma de fuego en miembro inferior derecho, con orificio de entrada y salida, no revistiendo gravedad.

La moto fue ubicada debido a un sistema de rastreo en las inmediaciones de las calles Silvestre Pérez Bravo y Faraminan.

