Un hombre de 38 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego en la tarde de este sábado cuando caminaba por Avenida Carlos Racine casi San Francisco, a una cuadra de avenida Giannattasio, en Parque Carrasco, Canelones.
Tiroteo en Parque Carrasco termina con un hombre muerto: fue el tercer homicidio en menos de 24 horas
Ocurrió a una cuadra de avenida Giannattasio. El hombre tenía 38 años y recibió varios disparos.
En el lugar hubo un ataque a tiros desde un auto, dijeron fuentes del caso a Subrayado. El hombre —que tenía varios antecedentes penales— pidió ayuda a un vecino del lugar y fue trasladado en un auto particular hacia el Hospitalito de Paso Carrasco donde murió minutos después de ser ingresado.
En la escena del homicidio la Policía incautó cuatro casquillos. Al lugar acudió el fiscal del caso, Ignacio Montedeocar, y la Policía Científica para hacer un relevamiento.
Un hombre fue asesinado en La Cruz de Carrasco: recibió 17 disparos
El hermano del hombre dijo que había estado con él un rato antes. Señaló que la víctima había sido amenazado por otras personas con las cuales tenía problemas.
El homicidio anterior había ocurrido a primera hora de la tarde del sábado en La Cruz de Carrasco, Montevideo.
Y más temprano, en la mañana, asesinaron a tiros a un joven de 20 años en Ciudad del Plata, San José.
