RÍO BRANCO Y URUGUAY

Una mujer fue embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; vecinos indicaron que sufrió heridas de gravedad

El siniestro de tránsito tuvo lugar este domingo en Río Branco y Uruguay. La mujer se encuentra internada en un centro de salud.

siniestro-domingo-centro-

Una mujer fue embestida por un ómnibus de la empresa Cutcsa este domingo en Río Branco y Uruguay, en el centro de Montevideo.

La mujer fue trasladada a un centro de salud donde viene siendo atendida ya que sufrió heridas de gravedad, según indicaron los vecinos.

La Policía trabaja en la escena en el análisis de las cámaras de videovigilancia para conocer las causas del siniestro.

esta en cti la mujer embestida por un omnibus de cutcsa en el centro; el conductor se encuentra detenido
Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; el conductor se encuentra detenido
