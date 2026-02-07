RECIBÍ EL NEWSLETTER
Robó varios comercios y cayó tras insólita persecución con un palo de amasar: fue a prisión y esta es su historia criminal

El delincuente que rapiñó una panadería en La Blanqueada estaba siendo investigado por cuatro rapiñas más en la zona. Ahora fue enviado a prisión.

Oliver tiene 53 años y cuatro antecedentes penales, entre ellos por rapiña y hurto. Su actuación quedó registrada en cámaras de seguridad de varios comercios de La Blanqueada y Jacinto Vera.

Había ingresado sobre las 11 de la mañana a una panadería ubicada en Garibaldi y 8 de Octubre con un corte carcelario de 30 centímetros de hoja. Amenazó a empleados y clientes y robó 2.650 pesos de la caja registradora. El dueño del comercio y un panadero lo persiguieron fuera del local.

Más de cuatro años de cárcel para uno de los rapiñeros que asaltaron un local de celulares en Carrasco

Durante esa persecución, policías de Investigaciones de la Zona Operacional IV observaron la situación, intervinieron y lo detuvieron.

Oliver era conocido por investigadores de la Zona Operacional II, que lo venían siguiendo por al menos cuatro rapiñas cometidas en distintos comercios: el 3 de diciembre, el 6 de enero, el 9 y el 22 de ese mes.

El 3 de diciembre, alrededor de la una de la tarde, entró a un comercio en 8 de Octubre y José Batlle y Ordóñez y, mediante amenazas, se llevó 2.000 pesos.

El 6 de enero, cerca de las siete de la tarde, ingresó a la misma panadería que rapiñó el jueves y robó 20.000 pesos. La situación quedó registrada en una cámara de seguridad a la que accedió Subrayado, donde se lo ve amenazar con un arma a tres empleados.

Tres días después, el 9 de enero, rapiñó un comercio en Luis Alberto de Herrera y Asilo. El 22 de enero ingresó a una farmacia ubicada en General Flores y Luis Alberto de Herrera, vestido de barrendero. Allí volvió a amenazar a las empleadas con un arma y les exigió que colocaran el dinero de la caja en una bolsa.

El jueves 5 de febrero, tras ser enfrentado por el dueño del comercio y un panadero, fue puesto a disposición de la Justicia, que lo envió a prisión por seis años y medio por cuatro rapiñas, dos de ellas en grado de tentativa.

El de Oliver no es el único caso en el que un rapiñero termina detenido y condenado luego de ser enfrentado por comerciantes.

