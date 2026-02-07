RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tras la primera noche, el Desfile de Llamadas continúa este sábado por Isla de Flores; cumple 70 años

El desfile por Isla de Flores conmemora siete décadas desde su primera organización oficial. Este sábado será la segunda jornada de este año.

Foto: FocoUy. Desfile de Llamadas del viernes por Isla de Flores.

La noche del viernes se realizó una nueva edición del Desfile de Llamadas, que este año conmemora 70 años desde su primera organización oficial por parte de la intendencia, en febrero de 1956. El recorrido volvió a desarrollarse por la calle Isla de Flores, entre los barrios Sur y Palermo, con la participación de las comparsas de las Asociaciones de Negros y Lubolos.

Según informó la directora de Cultura, Débora Quiring, se trata de la actividad con mayor cantidad de participantes, con más de 6.500 hombres y mujeres que bailan y tocan el tambor a lo largo de unos 950 metros, en un tiempo máximo de 66 minutos por comparsa. Entre las dos jornadas, participan más de 3.000 tambores.

En esta edición, el carro alegórico oficial rinde homenaje a los 70 años de las Llamadas con una obra del artista Federico Gauthier titulada “Sueño de Carnaval”. La estructura mide unos 8 metros de largo por 2,60 de ancho y presenta la imagen de un niño semidormido abrazado a un tambor, junto a una media luna y los balcones de Isla de Flores, en referencia al entorno donde nació el candombe, declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

El desfile integra las celebraciones del carnaval montevideano y cuenta con etapas previas que comienzan en primavera con las Llamadas de Admisión. Las comparsas también participan del Desfile Oficial del Carnaval, del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas y de los tablados de la ciudad.

Para la etapa del sábado 7 de febrero está prevista la participación de numerosas comparsas y organizaciones, además de un jurado dividido en cuatro rubros: cuerda de tambores, danzas y desplazamientos, personajes típicos y ancestralidad, y visión global de la propuesta. El jurado del Desfile de Llamadas 2026 es presidido por Alfredo Leiros.

Etapa del sábado 7 de febrero.

  • Emergencia 1727

  • Narcóticos Anónimos

  • Macro Mercado

  • Red de Mujeres y Disidencias

  • Carro Oficial de Carnaval

  • Audeca / Daecpu

  • Zumbae

  • Lonjas De Ciudad Vieja

  • La Sombra Candombe

  • Lonjas De San Marcos

  • Fortaleza Candombera

  • Hay Q' Darle

  • Al Son De Tula

  • Son Candomberos

  • Clb Lonjas De Belgrano

  • La Negra

  • Rosario 250

  • Ubuntu

  • Makondo

  • Kimbundú

  • La Malunga

  • Kalumkembé

  • El Vacilón De Rieles

  • Kindú

  • La Covacha

  • Malanque

  • La Vía

  • Afrocan

  • Rugir Del Varona

Durante ambas jornadas se implementa un operativo de limpieza con 20 trabajadores distribuidos en Isla de Flores, Durazno, avenida Gonzalo Ramírez, San Salvador y calles transversales, informó la Intendencia. El dispositivo incluye motocarros, puntos de clasificación de residuos, contenedores, dos camiones compactadores y tareas posteriores de barrido mecánico y lavado de calles.

