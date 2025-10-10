Aparecieron manchas anaranjadas en el Puerto de Punta del Este y aclaran que "es algo natural"

La Intendencia de Maldonado realizó un análisis en el agua de Punta del Este , donde apareció una mancha color anaranjado que llamó la atención en el lugar y determinó que se tratan de noctilucas.

"El fenómeno es común en épocas como otoño y primavera, debido a las condiciones propias de la estacionalidad, que favorecen las floraciones de estos organismos. Los mismos no representan un riesgo para la salud humana y se intensifican visualmente en áreas como el puerto, donde la infraestructura impide la dispersión natural por las corrientes, lo que permite observar con claridad las manchas en la superficie del agua", señala el comunicado de la comuna fernandina.

Las noctilucas suelen ser protagonistas de la costa durante la noche, cuando generan luz en la oscuridad y un efecto de luminiscencia en las olas rompientes.

Seguí leyendo Punta del Este: Bomberos trabajó y controló incendio en el piso 17 de un edificio; la causa fue una falla eléctrica

Ana Martínez Goicoechea, de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), explicó que en otras partes de la costa "la mancha no queda tan notoria, su abundancia es muy alta porque queda concentrada, más allá de lo que hay en el agua".

Remarcó que "no es ningún tóxico, es algo natural".