EN MARCHA POR PALESTINA

Cosse: "Lo que sucedió el 7 de octubre fue terrorismo" y "lo que está pasando en Gaza es un genocidio"

La vicepresidenta participó en la marcha por Palestina a la que adhirió el Frente Amplio. Se expresó por la paz y la humanidad, y en contra de crímenes de lesa humanidad y a favor de la liberación de rehenes.

La vicepresidenta Carolina Cosse participó este jueves en la marcha por Palestina por el Centro de Montevideo, convocada por distintas organizaciones sociales y respaldada por el Frente Amplio. Junto a Cosse se movilizó el presidente del FA, Fernando Pereira.

Consultada por Subrayado sobre su participación en la marcha, Cosse se expresó por la paz y la humanidad, y en contra de los crímenes de lesa humanidad y a favor de la liberación de los rehenes en Gaza.

La vicepresidenta reivindicó la postura de Uruguay de respeto al Derecho Internacional y su expresión de apoyo a la búsqueda de acuerdos para solucionar el conflicto en Medio Oriente.

"Creo que lo que sucedió el 7 de octubre fue terrible, fue una masacre, fue terrorismo, pero también creo que lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Son todas cosas terribles para la humanidad", sostuvo.

