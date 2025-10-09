RECIBÍ EL NEWSLETTER
ASCASUBI Y ZUBILLAGA

Ataque a tiros en La Teja dejó a un hombre herido de múltiples disparos; está internado grave en el hospital del Cerro

El hecho ocurrió en la noche de este jueves en la calle Ascasubi esquina Zubillaga. En la escena la Policía encontró más de 50 vainas.

Un hombre se encuentra en estado grave tras ser atacado a balazos en la noche de este jueves en la calle Ascasubi esquina Zubillaga, en el barrio La Teja.

Varios llamados dieron aviso que cuatro individuos estaban efectuando disparos de arma de fuego en la vía pública.

Una vez en el lugar, los policías encontraron a un hombre tendido en el piso con múltiples heridas de bala.

En la escena la Policía encontró más de 50 vainas.

El herido, de 41 años, fue trasladado al hospital del Cerro.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que el hombre presenta cinco heridas de bala. Según testigos, cuatro personas pasaron por el lugar disparando y alcanzaron al hombre que estaba arreglando un muro.

En el lugar trabaja personal de Policía Científica, efectivos de Zona Operacional IV y el Departamento de Homicidios.

