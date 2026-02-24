Encontraron 132 vainas calibre 9 mm en Cerro Norte en la noche de este lunes, luego de que se escucharan múltiples disparos de arma de fuego en la zona, detectados por el sistema ShotSpotter.
Hubo al menos 132 disparos en la noche de este lunes en Cerro Norte; la balacera fue registrada por sistema ShotSpotter
La Policía llegó el lugar tras alerta del sistema ShotSpotter y encontró en la escena 132 vainas en los pasajes, alrededor de la calle Santa Cruz de la Sierra.
Ocurrió en Santa Cruz de la Sierra y Bogotá, sobre las 22:30. No hubo reporte de personas lesionadas, informó la Jefatura de Montevideo este martes.
En el caso trabaja la Seccional 24º de Zona Operacional IV.
