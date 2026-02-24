RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Hubo al menos 132 disparos en la noche de este lunes en Cerro Norte; la balacera fue registrada por sistema ShotSpotter

La Policía llegó el lugar tras alerta del sistema ShotSpotter y encontró en la escena 132 vainas en los pasajes, alrededor de la calle Santa Cruz de la Sierra.

Foto: Archivo / Subrayado.&nbsp;

Foto: Archivo / Subrayado. 

Encontraron 132 vainas calibre 9 mm en Cerro Norte en la noche de este lunes, luego de que se escucharan múltiples disparos de arma de fuego en la zona, detectados por el sistema ShotSpotter.

Ocurrió en Santa Cruz de la Sierra y Bogotá, sobre las 22:30. No hubo reporte de personas lesionadas, informó la Jefatura de Montevideo este martes.

En el caso trabaja la Seccional 24º de Zona Operacional IV.

Mataron de varios disparos en el pecho, el abdomen y las piernas a un hombre de 32 años. Foto: archivo.
Seguí leyendo

Mataron de varios disparos en el pecho, el abdomen y las piernas a un hombre de 32 años

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario