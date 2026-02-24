Hubo al menos 132 disparos en la noche de este lunes en Cerro Norte; la balacera fue registrada por sistema ShotSpotter

Foto: Archivo / Subrayado.

Encontraron 132 vainas calibre 9 mm en Cerro Norte en la noche de este lunes, luego de que se escucharan múltiples disparos de arma de fuego en la zona, detectados por el sistema ShotSpotter.

Ocurrió en Santa Cruz de la Sierra y Bogotá, sobre las 22:30. No hubo reporte de personas lesionadas, informó la Jefatura de Montevideo este martes.

En el caso trabaja la Seccional 24º de Zona Operacional IV.

