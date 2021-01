Anticuerpos contra el coronavirus se mantienen 8 meses en el organismo, según estudio de Udelar

El trabajo del Cenur de Salto comenzó a diagramarse a fines de marzo, cuando la pandemia estaba instalada en nuestro país.

Conocer la influencia del coronavirus en la ciudad de Salto, fue el centro de la investigación que docentes de Virología, Sociología y Matemáticas se impusieron.

Dirigido por Rodney Colina, el Laboratorio de Virología Molecular, a fines de marzo, se orientó a hacer diagnósticos de la técnica molecular PCR, a lo que investigadores de otras áreas se sumaron para ver la manera de cómo dar respuesta al SARS-CoV-2.

Fue con esa premisa que las investigaciones realizadas tiraron por la borda las primeras aseveraciones de que los anticuerpos de quienes habían tenido Covid-19 no perduraban en el organismo.

En la investigación realizada en Salto, por ejemplo, a uno de los grupos estudiados, según informa El Paía, se lo llamó “los viajeros”. Se trataba de 18 personas que habían ido al exterior a países en los que el SARS-CoV-2 estaba circulando. Siete de esas personas ya habían sido diagnosticadas con el virus. Ocho meses después, seis de ellas dieron positivo en el test serológico que demostraba que habían desarrollado una respuesta de anticuerpos del isotipo IgG.

Leticia Maya, doctorada en Ciencias Biológicas y una de las investigadoras, explicó que el no encontrar anticuerpos en una persona que haya sido infectada no quiere decir que no esté protegida. Quizás, señaló, los anticuerpos no son medibles con el test aplicado o tal vez las células tienen la memoria de volver a producir anticuerpos ante un intento de nueva infección.

Respecto a la prevalencia del virus en la población salteña, el trabajo estudió muestras de 403 personas, concluyendo que la tasa de contagio del SARS-CoV-2 en la ciudad sería no mayor al 2%.