Identificación Civil amplió el horario de atención para sacar la cédula y el pasaporte ante alta demanda

La Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) extendió el horario de atención ante la alta demanda por trámites de cédula y pasaporte .

La DNIC instaló un sistema informático nuevo y en el proceso que comenzó en 2024 y culminó en setiembre de 2025, la agenda de atención de personas fue menor, lo que llevó demoras en la solicitud de documentos.

El director nacional de Identificación Civil, Ignacio González, explicó que la cantidad de personas atendidas se redujo en todas las oficinas de todo el país durante la implementación del nuevo sistema informático.

Ahora, si bien se normalizó la atención para cubrir la alta demanda y agilizar el trámite, la dirección extendió el horario de atención. Por ejemplo, en las oficinas de la calle Rincón, el horario habitual es de 8 a 16 horas y pasó a ser de 7 a 18 horas, de lunes a viernes para la expedición de documentos de identidad. Con respecto al pasaporte, el horario se amplió de 8 a 16 horas a ser de 7 a 16 horas; para marzo se prevé pasar de 7 a 17 horas.

El trámite común para la cédula está en unos 40 días y es de unos 80 días para el pasaporte. En todos los casos, González señaló que se puede acceder al trámite urgente que está en 24 horas en todas las oficinas del país.