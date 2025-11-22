Antía dijo que el gobierno de Lacalle Pou "comunicó muy mal" y que "parece que lo único que se hubiera hecho fueron rutas"

El exintendente de Maldonado Enrique Antía sostuvo que el gobierno de Luis Lacalle Pou “comunicó muy mal” lo realizado durante el período pasado y consideró que eso terminó instalando la idea de que “parece que lo único que se hubiera hecho fueran rutas”.

Durante el cierre de la gira nacional de autocrítica del Partido Nacional, realizada este viernes en Maldonado, Antía afirmó que la falta de una estrategia de comunicación dejó sin visibilidad muchas de las obras y programas impulsados por la administración.

“En política tenés que estar con los ojos bien abiertos y las orejas bien grandes escuchando todo, y sabiendo lo que pasa en cada rincón del país para poder tomar decisiones serias y consecuentes”, dijo Antía.

Y señaló que, pese a que “fue un buen gobierno del Partido Nacional a nivel nacional”, no se logró transmitir adecuadamente el alcance de las iniciativas. “Faltó comunicar muchas de las cosas que se hicieron para que la gente acompañara. ¿Qué vas a defender de un gobierno que comunicó mal?”, cuestionó.

Como ejemplo mencionó que, solo en Maldonado, hubo “cuatro CAIF, clubes de niños, de jóvenes e inversiones inmensas en el área social”.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, destacó por su lado que la gira por el interior les permitió escuchar de primera mano a la gente. “Somos el partido más territorial del Uruguay, gobernamos en 14 intendencias, 96 municipios y contamos con más de 300 ediles. Eso nos da la oportunidad de escuchar a la gente”, señaló.

Delgado advirtió que, más allá de los logros, hay “luces amarillas a atender” de cara al futuro y que el proceso de autocrítica busca corregir rumbo antes de encarar la nueva etapa del Partido Nacional tras la última administración.