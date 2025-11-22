RECIBÍ EL NEWSLETTER
Favio Freire

A prisión el exalcalde de Isidoro Noblía por varios delitos tras otorgamiento de libretas de conducir

Favio Freire, de 43 años, fue condenado a cumplir ocho meses de prisión y seis de libertad a prueba, además de pagar una multa.

Favio Freire, exalcalde de Isidoro Noblía.

Favio Freire, exalcalde de Isidoro Noblía.

La Justicia resolvió enviar a prisión al exalcalde de Isidoro Noblía, (Cerro Largo), Favio Freire, por asociación para delinquir y corrupción. De 43 años, cumplirá ocho meses de prisión y seis de libertad a prueba.

En concreto, se le tipificó asociación para delinquir, certificación falsa de funcionario público (coautor) y cohecho calificado (coautor), luego de que se lo hallara responsable en el otorgamiento de libretas de conducir en su municipalidad.

Noblía, con unos 3.000 habitantes, emitió en los últimos tres años alrededor de 8.900 libretas de conducir. Varios funcionarios fueron investigados por la presunta venta de esos documentos. Hubo 24 imputados.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Arresto domiciliario, tobillera y trabajo comunitario para mujer que atropelló y mató a dos personas en un accidente
favio-freire-exalcalde

Freire había sido imputado el 22 de agosto pasado pero su defensa presentó una apelación y, debido a eso, recién en la noche de este viernes quedó cerrado su caso.

Además de cumplir esa pena, se lo inhabilitó por dos años para ejercer cargos públicos y deberá pagar una multa de 50 unidades reajustables ($91.954 a este sábado).

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. 
Brazo oriental

Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en restaurante sobre General Flores
GIGANTE DEL COMERCIO MUNDIAL

Llegó al puerto de Montevideo uno de los portacontenedores más grandes del mundo: 336 metros de largo y 14.000 contenedores
FUE DECLARADO RESERVADO

Informe jurídico reservado de Jutep sobre Danza detectó "incompatibilidad" e "irregularidades" en su caso
10 MESES DE PRISIÓN Y 14 DE LIBERTAD A PRUEBA

Condenaron a 24 meses al hacker que difundió datos de Orsi y vulneró webs del MSP, Mides y Dinacia
SUBASTA DE JND

Remataron en 343.000 dólares los nueve autos de alta gama incautados al narcotráfico

Te puede interesar

Favio Freire, exalcalde de Isidoro Noblía.
Favio Freire

A prisión el exalcalde de Isidoro Noblía por varios delitos tras otorgamiento de libretas de conducir
Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. 
Brazo oriental

Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en restaurante sobre General Flores
Foto: AFP. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.
Este sábado

Arrestaron a Bolsonaro por intentar romper su tobillera y el juez pidió enviarlo a la cárcel por riesgo de fuga

Dejá tu comentario