A prisión el exalcalde de Isidoro Noblía por varios delitos tras otorgamiento de libretas de conducir

La Justicia resolvió enviar a prisión al exalcalde de Isidoro Noblía, (Cerro Largo), Favio Freire, por asociación para delinquir y corrupción. De 43 años, cumplirá ocho meses de prisión y seis de libertad a prueba.
Favio Freire, de 43 años, fue condenado a cumplir ocho meses de prisión y seis de libertad a prueba, además de pagar una multa.
En concreto, se le tipificó asociación para delinquir, certificación falsa de funcionario público (coautor) y cohecho calificado (coautor), luego de que se lo hallara responsable en el otorgamiento de libretas de conducir en su municipalidad.
Noblía, con unos 3.000 habitantes, emitió en los últimos tres años alrededor de 8.900 libretas de conducir. Varios funcionarios fueron investigados por la presunta venta de esos documentos. Hubo 24 imputados.
Freire había sido imputado el 22 de agosto pasado pero su defensa presentó una apelación y, debido a eso, recién en la noche de este viernes quedó cerrado su caso.
Además de cumplir esa pena, se lo inhabilitó por dos años para ejercer cargos públicos y deberá pagar una multa de 50 unidades reajustables ($91.954 a este sábado).
