Reabrió el Gusanito Manzana en el Parque Rodó: ahora altoparlantes informan medidas de seguridad

Cuatro meses después del accidente en el que murió un niño de 2 años, volvió a estar en funcionamiento el Gusanito Manzana en el Parque Rodó . Ocurre luego de que la Justicia dictaminó que no hubo vínculo entre el funcionamiento de la máquina y lo ocurrido.

El permisario está en condiciones de operar el juego de forma normal porque cumple con todas las habilitaciones y éste había sido inspeccionado antes de la tragedia del 19 de julio, señaló la Intendencia de Montevideo .

Este sábado se observa que fueron colocados altoparlantes que reiteran las medidas de seguridad: los menores no pueden estar en la falda de otra persona, el uso del cinturón y la barra de seguridad es obligatorio y está prohibido pararse.

“Es obligatorio el uso de cinturón y la barra de seguridad. Está prohibido pararse y descender con la atracción en movimiento. Gracias por su atención”, se escucha antes del comienzo, cuando los usuarios ya están sentados.

Uno de ellos dijo a Subrayado que nota más seguridad en el juego, con la medida implementada. De igual modo, antes del accidente, el Gusanito Manzana ya contaba con cinturón de seguridad y barra. Las medidas de seguridad estaban a la vista de los usuarios, en un cartel previo al ingreso.

Tras la caída en julio, el niño había sufrido traumatismo de cráneo y estuvo internado casi dos semanas en el CTI del Servicio Médico Integral (SMI), en su sede del barrio La Blanqueada. Su padre, de 67 años, también sufrió heridas y estuvo internado en el mismo sanatorio.

Un video difundido el 22 de julio confirmó que, con el juego en movimiento, el menor iba en la falda del mayor y eso está prohibido.

La víctima murió en la mañana del 11 de agosto cuando se encontraba en su casa en Colinas de Solymar (Canelones). La autopsia señaló que fue a causa de una inspección respiratoria.