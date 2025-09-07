Anciano de 97 años murió tras incendiarse su vivienda, en la zona de Buceo

Un anciano de 97 años murió tras incendiarse su vivienda este domingo.

Desde Bomberos indicaron que el siniestro fatal ocurrió en General Thiebaut entre presidente Oribe y Manuel Gómez, en la zona de Buceo . Una vecina vio humo y dio aviso al servicio de emergencias 911.

Según información recabada en la escena, el hombre vivía solo. La estructura quedó afectada en su totalidad, el interior estaba revestido de lambriz y techo liviano.

Personal de Bomberos del destacamento de Cordón trabaja en el lugar e investiga las causas del foco ígneo.

Adriana, vecina del fallecido, dijo a Subrayado que el humo comenzó a ingresar a su casa y cuando se fijó le impactó la velocidad con la que se propagaron las llamas.

"Fue super rápido, muy impresionante eso (...) estábamos desesperados, queríamos abrir la cadena, querían entrar la manguera, con los nervios no podían".

Según comentó, el hombre tenía problemas de audición y de movilidad. "Yo cuando salí, estaba segura que estaba adentro, él está ahí, el perro lo cuida, lo protegía. una cosa bastante impactante para el barrio".