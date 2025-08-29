Dos obreros que cavaban en el patio de una casa en construcción en Buceo hallaron el miércoles varios restos óseos. Los levantaron y los pusieron en recipientes para luego llamar a la Policía.
Huesos hallados en el patio de una casa en Buceo eran de vaca, determinaron pericias
Eran extremidades delanteras y traseras cortadas. Había una importante cantidad de huesos.
En menos de 48 horas las pericias indicaron que los huesos eran de origen animal. En específico, de vaca, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado. Son extremidades delanteras y traseras de ese animal, y estaban cortados.
Los cortes en los huesos se podían ver a simple vista el miércoles. Luego del hallazgo, la Policía trasladó los restos al Instituto Técnico Forense para realizarle las pericias. Ahora quedó descartado que sean de interés.
Hallan restos óseos enterrados en el predio de una casa en construcción en Buceo
Los obreros hacían un pozo en el lugar para construir una viga. La casa, ubicada en Ramón Anador casi José Batlle y Ordóñez, está deshabitada.
