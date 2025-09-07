Investigan el crimen de una joven de 25 años ocurrido en La Teja; presentaba más de 10 heridas de bala

Una joven de 25 años fue asesinada en las últimas horas en el barrio de La Teja .

El parte policial al que accedió Subrayado indica que la Policía recibió la advertencia por un evento con arma de fuego. Al llegar a Rivera Indarte y Gregorio Camino, constataron la presencia de la mujer en la vía publica herida.

Un móvil de emergencia médica llegó al lugar y constató su fallecimiento. Policía Científica levantó un total de ocho vainas calibre 44 y también tres proyectiles.

La victima presentaba más de 10 heridas de arma de fuego en la cabeza y en su cuerpo.

La joven contaba con un antecedente penal por desacato, del año 2020.

Personal del departamento de Homicidios analiza cámaras de la zona para poder avanzar en la investigación del crimen.

En el lugar trabajó Policía Científica, personal del Departamento de Homicidios y efectivos de Zona Operacional IV de la seccional 19°.

El caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de 3° Turno.