RECIBÍ EL NEWSLETTER
ENTRE 5 y17 AÑOS DE EDAD

Más de 40.000 niños, niñas y adolescentes trabajan en Uruguay; "es un disparate", dijo el ministro Juan Castillo

El ministro Juan Castillo presentó el último informe sobre trabajo infantil en Uruguay: “Ojalá que el próximo informe tenga resultados bastante más positivos que estos”.

Juan-Castillo-trabajo-infantil

En Uruguay hay más de 40.000 niños, niñas y adolescentes que trabajan, dijo el ministro de Trabajo Juan Castillo, que calificó la situación de “disparate”. “Estos datos nos duelen a todos por igual”, agregó el ministro, que este lunes encabezó la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional sobre las Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes 2024.

“Somos, no sé si apenas o muchos, pero somos tres millones y medio de uruguayos, y dentro de estos tres millones y medio hay 40.000 niñas y niños que están necesitando que rápidamente resolvamos esa situación”, apuntó Castillo.

“Esos gurises, que es nuestra forma de decirles, tendrían que estar en la escuela, tendrían que estar estudiando, tendrían que estar con sus padres, tendrían que estar comiendo un plato de comida en sus casas, tendrían que estar jugando o divirtiéndose, y sin embargo están siendo objeto de que nosotros estudiemos la forma en la que llegamos a ellos y los protegemos”, dijo el ministro, y agregó: “Hay un enorme esfuerzo y un enorme compromiso político de todas nuestras instituciones. Ojalá que el próximo informe tenga resultados bastante más positivos que estos”.

mercedes: jornada especial con ninos y familias en la escuela a la que iba francisco morosini
Seguí leyendo

Mercedes: jornada especial con niños y familias en la escuela a la que iba Francisco Morosini

“En el total del país hay un 6,8% de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años” que trabajan, dice el informe. “El 4,9% trabaja en actividades económicas y casi el 2% en trabajo no remunerado”, agrega el documento.

El trabajo infantil es menor en Montevideo que en el interior del país, y hay más niñas y adolescentes que varones en esta situación, especialmente en el trabajo no remunerado.

Además, aumenta con la edad, “alcanzando un 10,6% en el grupo de 15 a 17 años”, precisa el informe.

Andrea Bouert, directora del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, explicó la situación y las medidas a tomar.

TRABAJO NIÑOS DOS

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGUSTÍN ROMANO

Psicólogo forense: "Se pueden mostrar en redes como padres cariñosos, pero la realidad la desconocemos"
INFORMACIÓN DEL BPS

Devolución Fonasa: a partir de este lunes se puede consultar si tiene dinero para cobrar y cuánto
PARLAMENTO

FA plantea derogar la ley de tenencia compartida; diputado blanco calificó de "oportunismo irresponsable"
violencia doméstica en La Teja

Hombre apuñaló en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años; el niño está bien y el hombre prófugo
Rivera Indarte y Gregorio Camino

Investigan el crimen de una joven de 25 años ocurrido en La Teja; presentaba más de 10 heridas de bala

Te puede interesar

Robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos atracaron el local de Rivera y Costa Rica
PASADAS LAS 14 HORAS

Robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos atracaron el local de Rivera y Costa Rica
OSE firmó acuerdo con CAF para financiar construcción de represa de Casupá con préstamo de USD 130 millones video
FINANCIACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

OSE firmó acuerdo con CAF para financiar construcción de represa de Casupá con préstamo de USD 130 millones
Se entregó expresidente de la Junta de Maldonado que estaba requerido; hay audiencia este lunes
ALEXANDRO INFANTE

Se entregó expresidente de la Junta de Maldonado que estaba requerido; hay audiencia este lunes

Dejá tu comentario