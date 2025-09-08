Devolución Fonasa: a partir de este lunes se puede consultar si tiene dinero para cobrar y cuánto

El BPS habilita desde este lunes 8 de setiembre la consulta en línea o telefónica para saber si una persona tiene o no dinero para cobrar por concepto de devolución Fonasa , en referencia al aporte mensual que se realiza para la cobertura de salud.

“Podrán tener devolución los trabajadores que, en 2024, hayan tenido un promedio de ingresos mensuales superior a $ 113.167 (nominal) ; así como los jubilados o pensionistas con un promedio superior a $ 122.598 (nominal)”, recuerda el BPS.

A partir de este lunes 8 al mediodía:

Seguí leyendo Devolución de excedente de aportes al Fonasa: ¿cómo saber si tiene saldo a cobrar y cuándo se hará el pago?

Quienes tengan Usuario Personal BPS, accederán al monto y cálculo de su devolución a través del servicio “Consultar detalle de devolución Fonasa”.

A su vez, aquellas personas que tengan Usuario personal BPS recibirán en su correo electrónico, anticipadamente, el recibo con el importe a cobrar.

Quienes no cuenten con Usuario Personal BPS, podrán consultar solamente si les corresponde o no devolución a través del 0800 2016 o del WhatsApp Fonasa: 092 36 62 72.

También por vía web: Consulta de devolución Fonasa - ¿Estoy comprendido?

¿Cómo cobro?

Los cobros podrán realizarse a través de cuenta bancaria, instrumento de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue) o presentándose con su cédula de identidad en Abitab, Redpagos, Anda, supermercados El Dorado o en el Edificio Sede del BPS en Montevideo (Colonia 1851, planta baja).

¿Cuándo cobro?

El 22 de setiembre cobrarán quienes hayan optado por hacerlo mediante depósito en cuenta bancaria, instrumento de dinero electrónico, o quienes elijan alguna de estas opciones hasta el 17 de setiembre.

Quienes tomen esta decisión posteriormente, recibirán el depósito a partir de las 72 horas hábiles de efectuada la opción. Si ya realizaron esta gestión en años anteriores, no tienen que volver a realizarla.

Importante: para gestionar la forma de cobro deberán dirigirse a la entidad bancaria o locales habilitados, no al BPS.

Por su parte, quienes cobren en los locales de pago descentralizado o en el Edificio Sede del BPS en Montevideo lo harán el 22 de setiembre.

Consultas en persona

El BPS destaca que desde el lunes 8 de setiembre se habilitará la agenda web para recibir atención presencial en Montevideo (Edificio Sede y Sarandí 570), en caso de tener retenida la devolución por información incorrecta.

En cuanto a la atención presencial en el interior del país, esta será gestionada por cada agencia o sucursal.

Quienes tengan retención por deuda deben iniciar el trámite a través del servicio “Iniciar solicitudes de trámites de ATYR”.

Además, los prestadores de servicios personales que no hayan presentado su declaración jurada, deben hacerlo para poder acceder al cobro de su devolución.

Se recuerda que quienes no tengan Usuario Personal BPS pueden solicitarlo con su cédula de identidad en los locales de Abitab, Redpagos, Anda, supermercados El Dorado y Correo Uruguayo de todo el país.