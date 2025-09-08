RECIBÍ EL NEWSLETTER
ALEXANDRO INFANTE

Se entregó expresidente de la Junta de Maldonado que estaba requerido; hay audiencia este lunes

Por esta causa hay dos expresidentes de la Junta imputados, José Luis Sánchez y Darwin Correa.

alexandro-infante-edil-blanco-profugo-maldonado-foto-instagram

Se entregó el edil blanco y expresidente de la Junta de Maldonado, Alexandro Infante, tras permanecer requerido por la Justicia desde el miércoles pasado.

El director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, informó que el hombre "se presentó directamente en el juzgado" y hay audiencia este lunes a las 17:00 horas.

Infante se fue a Argentina alrededor de las 10:00 de la mañana del miércoles 3 de setiembre, cuatro horas antes de la audiencia de formalización en la causa que lo investiga por desvíos de fondos.

Foto: FocoUy. Parte de la fachada de la sede central de OSE, en Cordón.
"Error en procesar la facturación": OSE advierte por intentos de estafa con correos electrónicos falsos

Además de Infante, por el caso fueron imputados los expresidentes José Luis Sánchez y Darwin Correa, todos del Partido Nacional.

En esa audiencia, los abogados de Infante sí se presentaron, y el hombre fue declarado en rebeldía y se ordenó su detención.

Sánchez y Correa fueron imputados por los delitos de fraude y falsificación ideológica por funcionario público. Se fijaron medidas limitativas con retiro de documentación de viaje y prohibición para salir del país por 90 días. Ambos deberán presentarse una vez a la semana en la seccional policial de su domicilio. Además, la imputación será comunicada a la Corte Electoral.

El Partido Nacional suspendió los derechos partidarios de los expresidentes.

Según la investigación, los imputados se hacían y autorizaban facturas que iban desde los 115.000 a 175.000 pesos. El perjuicio para la Junta Departamental de Maldonado fue de 1.474.313 pesos.

Se facturaba a través de una empresa real que no concretaba los servicios de mantenimiento en la junta y el dinero era enviado a la cuenta bancaria del hijo de José Luis Sánchez, que luego lo transfería a su padre.

PASADAS LAS 14 HORAS

Robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos atracaron el local de Rivera y Costa Rica
FINANCIACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

OSE firmó acuerdo con CAF para financiar construcción de represa de Casupá con préstamo de USD 130 millones
