violencia doméstica en La Teja

Hombre apuñaló en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años; el niño está bien y el hombre prófugo

El niño fue encontrado en la casa de un familiar, y el hombre está prófugo, con orden de captura. Hirió a su expareja con una puñalada en la mano.

policia

Sobre las nueve de la noche de este viernes un hombre de 29 años llegó a la casa de su expareja, una mujer de 33 años años, y la amenazó con un cuchillo. Ocurrió en Agustín Muñóz y Montero Vidaurreta, en el barrio La Teja.

Mientras que el hombre apuñaló a la mujer en la mano, tomó a su hijo de dos años y se subió a un auto Peugeot gris, en el que iba a su vez una tercera persona.

La Policía recibió la comunicación sobre que la mujer estaba herida y que, además, el hombre se había llevado al niño.

Según informa la Fiscalía General de la Nación, el niño fue encontrado poco después en la casa de un familiar, mientras que el hombre escapó y permanece prófugo, con orden de captura desde el sábado.

Otro caso

A su vez, la Fiscalía informa que hubo otro caso de violencia doméstica que se confundió con el anterior de La Teja. Este segundo caso ocurrió en La Cruz de Carrasco, cuando un hombre que tenía a su hijo en brazo golpeó a su pareja.

Denunciada la situación el agresor fue detenido y se formalizó una investigación en su contra por un delito de violencia doméstica y lesiones. Al hombre se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación del caso.

Nota: en una primera versión de esta noticia se informó que el hombre que se llevó a su hijo tras apuñalar a la madre había sido detenido. Esa información fue actualizada por Fiscalía este lunes, al tiempo que informó de otro caso similar que, según se se explicó, generó confusión.

Temas de la nota

